Veränderte Arbeitswelt in Corona-Krise: Münchner Studie zu Herausforderungen des Homeoffice sucht Teilnehmer

München – Es ist eine neue Situation für viele Arbeitnehmer und Führungskräfte: Anstatt ins Büro zu kommen, arbeiten wegen des Coronavirus gerade viele Bayern zuhause im Homeoffice. Welche Chancen und Herausforderungen das Homeoffice für Unternehmen und seine Mitarbeiter mit sich bringt, untersucht der Marketing Club München in Zusammenarbeit mit dem Institut für Marketing an der LMU München und dem Lehrstuhl für Unternehmensführung der Universität Hohenheim mit der Online-Studie „Homeoffice im Praxistest für Führungskräfte und Mitarbeiter“. Außerdem wird betrachtet, welche Rolle Homeoffice für Männer und Frauen spielt und ob es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Der Münchner Merkur ist Medienpartner.

„Spätestens jetzt erkennen Führungskräfte wie Mitarbeiter die Notwendigkeit der Digitalisierung“, erklärt Silke Bartsch, Vizepräsidentin des Marketing Clubs München und stellvertretende Leiterin des Instituts für Marketing an der LMU. „Vielleicht entwickelt sich nun die Chance zum Umdenken: für mehr eigenverantwortliches Handeln und eine offene und digitale Unternehmenskultur.“ Bartsch hat die Studie gemeinsam mit Beate Zarges vorbereitet.

+ Silke Bartsch, Vizepräsidentin des Marketing Clubs München,

Diese ist Beirätin im Marketing Club und weiß als Verantwortliche für die Unternehmenskommunikation einer mittelständischen Firma, worauf es jetzt ankommt: „Grundsätzliches wie gegenseitiges Vertrauen, Motivation und transparenteKommunikation spielen in Krisenzeiten eine noch wichtigere Rolle“, erklärt Zarges. „Der Spagat besteht darin, zwischen klar strukturierten Arbeitsabläufen und individuellen Bedürfnissen mit dem richtigen Außenmaß zu agieren.“ Das entspricht auch der Erfahrung von Unternehmen wie Microsoft, wo es zum Beispiel seit 2014 eine Betriebsvereinbarung zum Vertrauensarbeitsort gibt. „Führen nach Anwesenheitszeit ist schon in herkömmlichen Strukturen nicht wirksam, aber im Homeoffice offensichtlich unmöglich“, erklärt Thomas Mickeleit, Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland. „Gemeinsam verabredete Ziele, ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und die Führungskraft als Coach sind Teil der Lösung.“