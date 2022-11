Söder beim Footballspiel in München: Wirbel um Selfie während Münzwurf – viel Spott im Netz

Foto mit Choupo-Moting gabs obendrauf

Ein großes Event in Bayern – da ist Markus Söder nicht weit. Auch beim Football-Gastspiel in München war er präsent. Und fiel mit zwei Selfies auf.

München – Die Hinrunde ist für den FC Bayern München beendet, die deutschen Nationalspieler sind im Begriff in Richtung Oman zum einzigen Testspiel vor der WM in Katar zu fahren – doch ein Mega-Event in der Allianz-Arena stand noch an. Das NFL-Footballspiel in München, das erste auf deutschem Boden. Am Sonntag, 13. November, war es so weit und die Fans strömten in Massen nach Fröttmaning. Doch nicht nur die – auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kam in die Allianz-Arena.

Football in München – Markus Söder fällt mit Selfies auf

Nach London ist die Münchner Allianz-Arena erst der zweite Spielort der amerikanischen Football-Liga NFL, der in Europa liegt. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit und der Trubel um das als Munich Game titulierte Spiel. Und schnell tauchte auch Markus Söder bei den Twitter-Trends auf – er hatte ein Selfie mit Bayerns aktuellen Stürmer-Star Eric Maxim Choupo-Moting hochgeladen.

Doch dabei blieb es nicht – es folgten noch weitere Tweets des bayerischen Ministerpräsidenten. Mit Fotos, die ihn beim Spiel zeigen. Unter anderem einem weiteren Bayern-Star, Alphonso Davies, und US-Botschafterin Amy Gutmann. In den Kommentaren sorgte der Auftritt jedoch vor allem für Spott – dass Söder mal wieder nur die Bühne für Publicity nutze, ist der am häufigsten formulierte Vorwurf.

Söder mit Selfie beim Münzwurf – Twitter-Gemeinde zwischen Spott und Lob

Vor allem aber Söders Selfie während dem Münzwurf kurz vor Anpfiff des Spiels sorgte für Wirbel im Netz. Zahlreiche User teilten Fotos des Moments auf Twitter, manche mit spöttischen Worten, andere kommentierten es mit einem lesbaren Schmunzeln. Paul Schäfer, Pressesprecher der CDU Sachsen, schrieb über Söders Selfie-Moment zum Beispiel: „Einfach ein Vibe.“

Ein anderer Nutzer schrieb auf Englisch, dass „der Typ beim Münzwurf“ der deutsche Trump sei. Weitere User wunderten sich einfach nur, was der bayerische Ministerpräsident generell beim Münzwurf des Spiels zu suchen hatte. Ein Nutzer schrieb zum Beispiel: „Ganz ehrlich, was ist der Grund, dass Sie beim Münzwurf auf dem Spielfeld stehen? Doch nur eigene Publicity, denn einen Mehrwert für das Spiel oder den Freistaat Bayern, hat ihr Auftritt absolut nicht ...“. (fhz)

