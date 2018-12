Reiches Bayern? Mehr als 250.000 Kinder und Jugendliche von Armut bedroht

Bayern geht es wirtschaftlich blendend. Doch wo es Gewinner gibt, existieren auch Verlierer. Dass es im Freistaat Probleme mit der Armutsbekämpfung gibt, zeigt der neue Sozialatlas 2018.

Trotz der zurückliegenden Boom-Jahre ist die Armut in Bayern nicht zurückgegangen – worunter vor allem Kinder zu leiden haben. Der Chef der bayerischen Arbeiterwohlfahrt, der Ex-SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Beyer, warf Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Vorstellung des Sozialatlas 2018 vor, diese Problematik zu ignorieren: „Im Koalitionsvertrag gibt es keinerlei Überlegung zur Armutsbekämpfung, in seiner Regierungserklärung hat Söder das Wort Sozialpolitik nicht in den Mund genommen.“ Der Sozialatlas beschreibt vor allem die Lage armutsgefährdeter Kinder im Freistaat. Die Fakten:

In Bayern sind mehr als 250.000 Kinder und Jugendliche von Armut bedroht, das heißt, dass deren Eltern über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Bayern verfügen. Diese statistische Armutsgefährdungsgrenze lag 2017 in Bayern bei 1074 Euro Pro-Kopf-Einkommen, bundesweit bei 999 Euro. Für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern errechneten die Statistiker eine Armutsgrenze von 1822 Euro Gesamteinkommen (einschließlich aller Sozialtransfers wie Kindergeld).

Sozialatlas Bayern: Welche Menschen besonders gefährdet sind

Die bayerische Staatsregierung bezieht die Armutsgefährdung auf den bundesweiten Durchschnitt – somit wären 11,6 Prozent der Bayern am Armuts­limit. Die AWO jedoch orientiert sich wegen des bei uns höheren Preisniveaus am bayerischen Durchschnittseinkommen. Demnach sind 15 Prozent der Bayern armutsgefährdet, im Vergleich zu bundesweit 15,7 Prozent.

Rund 120.000 Kinder unter 15 in Bayern leben in Familien, die Hartz-IV beziehen. In München leben in 13.466 von insgesamt 38.491 Hartz-IV-Haushalten Kinder. Besonders stark von Armut bedroht sind Kinder von Alleinerziehenden (36,7 Prozent) und mit Migrationshintergrund. Hier ist das Armutsrisiko viermal höher (17,2 Prozent) als bei Familien mit Kindern ohne Migrationshintergrund (4,1 Prozent).

Um die Kinderarmut effektiv zu bekämpfen, fordert die AWO eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung statt des bisherigen Nebeneinanders von Kindergeld, Kinderfreibetrag und Sozialgeld. Würde man jedem Kind die 619 Euro zugestehen, die aktuell im Steuerrecht als Kinder-Existenzminimum gelten, „würden arme Kinder um 16,5 Prozent besser gefördert als heute und die reichen Haushalte hätten nicht weniger als bisher“, so AWO-Chef Beyer. Vom derzeitigen Förderungssystem profitieren hingegen laut AWO reiche und mittlere Haushalte mehr als arme. Die Zusatzkosten für solch eine gerechtere Kindergrundsicherung beziffert der Sozialverband auf rund 22 Milliarden Euro. „Betrachtet man die hohen gesellschaftlichen Folgekosten eines kindlichen Aufwachsens in Armut erscheint uns dies als ein kleiner Preis.“

