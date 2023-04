Frau kommt an Grundstück vorbei: Hund springt sie an und beißt ihr ins Gesicht

Von: Katarina Amtmann

Ein Leonberger hat einer Frau ins Gesicht gebissen (Symbolbild). © IMAGO / agefotostock

Ein Hund biss einer Frau am Ostersonntag ins Gesicht, als sie am Grundstück vorbeikam. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Arnstein - Ein Hund hat in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) eine Frau angesprungen und ihr ins Gesicht gebissen. Die 84-Jährige kam am Ostersonntag, 9. April, schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Hund springt Frau an und beißt ihr ins Gesicht - Seniorin in Arnheim schwer verletzt

Der Hundehalter wollte den Angaben nach mit seinen zwei Hunden der Rasse „Leonberger“ zu einem Spaziergang aufbrechen, als die Frau an seinem Grundstück vorbeiging. Die Hunde reagierten aggressiv auf die Anwesenheit der Frau, einer von ihnen sprang die Seniorin an.

Nach Biss seines Hundes: Anzeige für Halter

Der Halter konnte die Hunde schließlich von der Seniorin wegbringen. Auf den Hundehalter kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu, heißt es weiter. (kam/dpa)

