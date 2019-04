Jäger konnte nicht mehr ausweichen und wird fast von Hochsitz erschlagen

Am Mittwoch ist ein Jäger bei der Arbeit in Arnstein im Landkreis Main-Spessart schwer verletzt worden. Er konnte nicht mehr ausweichen.

Arnstein - Ein Jäger ist bei Arbeiten an einem maroden Hochsitz von einem herabstürzenden Pfosten schwer verletzt worden.

Der 65-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wollte in einem Waldstück bei Arnstein im Landkreis Main-Spessart zusammen mit einem anderen Jagdpächter den Hochsitz demontieren.

Der Jäger konnte nicht mehr ausweichen

Dabei fiel die Kanzel in Richtung des 65-Jährigen. Er konnte nicht ausweichen und wurde von dem Querpfosten getroffen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch, wie die Polizei bekannt gab.

dpa

