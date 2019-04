Mann überfällt Tankstelle mit Schusswaffe - Polizei warnt Autofahrer

Eine Shell-Tankstelle im niederbayerischen Ascha ist am Sonntag Ziel eines Räubers geworden. (Symbolbild)

Zu Fuß auf der Flucht

Ein Mann überfällt bewaffnet mit einer Pistole und maskiert mit einem Schutzhelm eine Tankstelle in Bayern. Die Polizei richtet nun eine Warnung an die Autofahrer in der Umgebung.