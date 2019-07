Betrunkener Autofahrer greift Polizisten mit Brotmesser an

Nach einer Alkoholfahrt wollten Beamten einen 67-Jährigen zu Hause zur Rechenschaft ziehen. Der Mann ging daraufhin mit einem Brotmesser auf die Beamten los.

Mit einem Brotmesser hat ein betrunkener Autofahrer Polizisten angegriffen. Der 67-Jährige war deutlich schwankend in Aschaffenburg mit einer Whisky-Dose in sein Auto gestiegen und losgefahren, wie die Polizei am Freitag berichtete. Zeugen informierten daraufhin die Beamten.

Als eine Streife den Mann am Donnerstag zuhause antraf, beleidigte er die Beamten, ging in die Küche und griff nach einem Brotmesser mit einer mehr als 20 Zentimeter langen Klinge. Die Polizisten überwältigten den Mann mit Pfefferspray und stellten das Messer sicher. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,1 Promille. Die Nacht verbrachte der Mann nach einer Blutprobe in einer Polizeizelle.

Probleme hatte die Polizei auch im Freibad Dallenbergbad in Würzburg. Dort versuchten mehrere Badegäste, die Festnahme eines Freundes zu verhindern. Die Polizei musste zu Drohungen greifen, damit Situation nicht völlig eskalierte.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Franziska Kraufmann