In missliche Lage geraten: Feuerwehr befreit Gänseküken aus Regenrohr bei historischem Schloss

Von: Katarina Amtmann

Gänseküken aus Rohr bei Aschaffenburger Schloss befreit. © Ralf Hettler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Eine Mitarbeiterin des Schlosses hatte die Küken bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die befreite die Tiere aus ihrer misslichen Lage.

Aschaffenburg - Die Feuerwehr hat am Samstag, 8. Juli, acht Gänseküken aus einer misslichen lage am historischen Schloss Johannisburg in Aschaffenburg befreit.

Gänseküken in misslicher Lage: Feuerwehr eilt zur Hilfe

Die Küken waren in etwa 22 Metern Höhe in ein Regenrohr des Schlosses gerutscht und kamen dort nicht mehr heraus. Die Gänsemutter hatte ihr Nest auf einem Turm der früheren Bischofsresidenz gebaut, die Jungtiere waren auf dem Dach weggerutscht.

Küken kommen nicht mehr aus Regenrohr: Gänsemutter beobachtet Rettungsaktion

Eine Mitarbeiterin des Schlosses hatte die in Not geratenen Küken am Morgen bemerkt und darauhin die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte konnten die Küken per Hand aus dem Rohr holen und in einem Karton sammeln. Die Gänsemutter beobachte den Rettungseinsatz von einem Turm aus. Nachdem die Feuerwehr die Küken im Schlosspark ausgesetzt hatte, flog die Mutter herbei und watschelte mit ihrem unversehrten Nachwuchs davon. (kam/dpa)

