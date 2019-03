19-Jähriger geht in Restaurant mit Druckluftpistole auf Familie los

Zwischenzeitlich kritische Situation in Aschaffenburg: Ein 19-Jähriger drohte einer Familie in einem Restaurant mit einer Druckluftpistole. Dann umstellte die Polizei das Gebäude.

Aschaffenburg - Mit einer Druckluftpistole hat ein Mann in der Aschaffenburger Innenstadt Passanten bedroht. Der 19-Jährige habe seine täuschend echt aussehende Waffe zunächst auf zwei Menschen gerichtet und von ihnen eine Zigarette und ein Feuerzeug gefordert, sagte ein Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft am Dienstag.

Mann hatte bei Festnahme 2,6 Promille

Anschließend bedrohte der stark betrunkene Mann am Sonntagmorgen eine Familie in einem Schnellrestaurant. Die Polizei umstellte das Restaurant und nahm den Mann nach etwa einer Stunde fest. Bei der Festnahme hatte der Mann einen Alkoholwert von 2,6 Promille. Erst nach dem Einsatz fand die Polizei heraus, dass seine Waffe keine scharfe Pistole, sondern eine Druckluftwaffe war. In Penzberg kam es dagegen zu einem Familienstreit mit einer scharfen Pistole, wie Merkur.de* berichtet.

Mann drohen nach Drohung mit Druckluftpistole bis zu sieben Jahre Gefängnis

Druckluftpistolen werden statt mit Munition mit Plastikkugeln befüllt und sehen echten Waffen teils zum Verwechseln ähnlich. Wer über 18 Jahre alt ist, kann eine solche Waffe legal kaufen. Sie in der Öffentlichkeit mit sich zu führen, ist aber verboten. Gegen den Mann wurde Anzeige erhoben, ihm drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis.

