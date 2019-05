Mordverdächtiger nach fast 40 Jahren verhaftet

Vor vier Jahrzehnten wurde ein junges Mädchen ermordet - nun sitzt ein 56-Jähriger in Untersuchungshaft

Aschaffenburg - Rund 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin in Aschaffenburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der heute 56-Jährige steht im Verdacht, das 15-jährige Mädchen am Abend des 18. Dezember 1979 im Schlosspark der unterfränkischen Stadt ermordet zu haben. Er habe als damals 17-Jähriger das Mädchen gekannt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sitze seit Mitte Mai in Untersuchungshaft.

Cold Case: Wie genau die Polizei nach 40 Jahren auf den Verdächtigen gekommen sind, sagen sie noch nicht

Wie genau die Polizei nach fast vier Jahrzehnten auf den Verdächtigen gekommen ist, wollte sie zunächst nicht sagen. Ermittlungen einer Kommission für Altfälle, sogenannte Cold Cases, hätten einen dringenden Tatverdacht ergeben. Der Verdächtige schweige zu den Vorwürfen. Passanten hatten das Mädchen damals gefunden. Auch im Fall der seit 1976 vermissten Schülerin Monika Frischholz gibt es neue Hinweise: Die Polizei hat mit Grabungen begonnen.

dpa