Leichen-Fund: Polizei entdeckt tote Frau in Wohnung - schrecklicher Verdacht

Die Polizei Unterfranken hat in Aschaffenburg eine Frauen-Leiche in einer Wohnung gefunden. Ein 55-Jähriger steht im dringenden Tatverdacht. Er ist der Mann der Getöteten.

Polizeibeamte entdeckten am Freitagmittag in einer Wohnung in Aschaffenburg eine Leiche.

eine Leiche. Es kam bereits zur Festnahme eines 55-Jährigen.

eines 55-Jährigen. Der Mann ist nach Ermittlungsstand wohl der Mann der Getöteten.

Aschaffenburg/Schweinheim - Die Polizei Unterfranken hat einen 55-jährigen Mann festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig, seine Ehefrau getötet zu haben. Am Freitagmittag entdeckten Polizeibeamte eine weibliche Leiche in einer Wohnung in einem Ortsteil von Aschaffenburg.

Aschaffenburg/Schweinheim: Polizei findet Leiche in Wohnung - Mann tatverdächtig

Wie die Polizei berichtet, betraten gegen 13:00 Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg nach einem Notruf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Josef-Dinges-Straße. Am Tatort angekommen trafen die Beamten auf einen 55-Jährigen, der nach Angaben der Polizei unter starkem Einfluss berauschender Mittel stand. Dann entdeckten die Beamten in der Wohnung eine Leiche.

Unterfranken/Bayern: Frauen-Leiche in Wohnung entdeckt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich wohl um die 37-jährige Ehefrau des Tatverdächtigen. Die genauen Umstände des Todes der Frau sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wird die Leiche der Frau am Samstagmorgen durch die Rechtsmedizin in Würzburg obduziert, berichtet die Polizei. Weiter heißt es, der Ehemann der Frau wurde vorläufig festgenommen und wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

---

Beamten kontrollierten einen verdächtigen Wagen auf der A73. Im Kofferraum erwartete sie das kalte Grauen. Die Polizei Augsburg findet am Sonntagmorgen die Leiche eines 46-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus.