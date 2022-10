Tod von 23-jähriger Hanna in Aschau: Bekannter Profiler ermittelt - Taucher finden Jacke der Studentin

Von: Rosi Gantner

Zur Lösung des Rätsels rund um den Tod der 23-Jährigen nach einem Club-Besuch schaltet die Polizei nun einen Münchner Fallanalytiker ein.

Aschau – Nach dem Tod der Studentin Hanna W. (23) in Aschau intensiviert die Soko „Club“ ihre Ermittlungen – und setzt nun auf Unterstützung von außen: Der Profiler Alexander Horn wird in den Fall eingeschaltet. Er ist Leiter der Dienststelle für Operative Fallanalyse beim Polizeipräsidium München und zudem einer der bekanntesten Fallanalytiker in Deutschland.

Tötungsdelikt in Aschau: „Fachmann von außen“ soll unterstützen

Taucher finden die Jacke der 23-jährigen Studentin Hanna. Währenddessen hat die Polizei den bekannten Profiler Alexander Horn hinzugezogen (r.). © Peter Kneffel/dpa/Polizei

Seit einem Tag ist Horn in Rosenheim im Einsatz. „Er macht sich heute ein Bild vor Ort und bespricht sich mit unseren Experten“, erklärt dazu Polizeisprecher Stefan Sonntag. Er werde beratend tätig sein und sich als „Fachmann von außen“ nun in den Fall vertiefen. Gleichzeitig setzt die Soko ihre Arbeit fort, analysiert die inzwischen über 90 eingegangenen Hinweise sowie das sichergestellte Bildmaterial. Hinzu kommen Videos und Fotos von mittlerweile an die 70 Personen, die ihr Bildmaterial der Polizei über das Uploadportal zur Verfügung gestellt haben.

Jacke der jungen Studentin wurde gefunden

Taucher finden die Jacke der 23-jährigen Studentin Hanna. © Peter Kneffel/dpa

Einen ersten Erfolg können die Taucher der Bereitschaftspolizei Dachau verbuchen: Sie haben die schwarze Lederjacke von Hanna gefunden – wo genau, dazu wollte sich Polizeisprecher Sonntag nicht äußern. Man habe eine ganze Reihe Bekleidungsstücke gefunden, die allesamt überprüft würden. Die Jacke habe man eindeutig der jungen Frau zuordnen können, bestätigt Sonntag. „Mehrere Kilometer im Fluss abzusuchen, gleicht einer Sisyphusarbeit“, sagt Sonntag. Dazu setzte die Polizei nun eine spezielle Such-Boje per Helikopter ein.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht für die Soko nach wie vor ein Tötungsdelikt – „die Tendenz ist eindeutig“, unterstreicht Sonntag. Von einem Sexualdelikt geht die Polizei dabei aber nicht aus.

