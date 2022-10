Nach Disco-Besuch getötet: Polizei findet ungewöhnliche Uhr im Fall Hanna – eine heiße Spur?

Von: Carina Zimniok

Am Tag der Trauerfeier für die getötete Hanna veröffentlichte die Polizei einen wichtigen Aufruf: Sie sucht Hinweise zu einer ungewöhnlichen Uhr.

Aschau – Eine Uhr aus Holz, Marke „Holzkern“, rundes Ziffernblatt, 44 Millimeter Durchmesser. Zeugen fanden das auffällige Exemplar vor einigen Tagen im Bärbach in Aschau. Das Armband sieht abgerissen aus, ein Metallstift ist verbogen. Die Soko „Club“, die das mutmaßliche Gewaltverbrechen an der 23-jährigen Hanna aus Aschau untersucht, hat am Freitag Bilder der Uhr veröffentlicht. Und Fragen.

Wem gehört diese Uhr? Wer war bis zuletzt im Besitz einer solchen Uhr? „Das ist für uns sehr interessant“, sagt Polizeisprecher Alexander Huber. Die kriminaltechnische Untersuchung ist abgeschlossen. Ermittlungen zur Herkunft der Uhr über den Hersteller aus Österreich führten bislang zu keinem Ergebnis. Der Hersteller verkauft zum Beispiel in Läden in München, Innsbruck oder Salzburg – und auch viel im Internet.

Taucher suchen den Fluss ab, in dem die Leiche der 23-Jährigen gefunden wurde. © Uwe Lein/dpa/dpa-Bildfunk/Polizei (Collage: Merkur.de)

Aschau im Chiemgau: Polizei findet ungewöhnliche Uhr auf Parkplatz

Der Fundort am Parkplatz der Kampenwandbahn ist auffällig: „In unmittelbarer Nähe“, so Huber, hatten Beamte den Ring gefunden, den Hanna am Abend des 2. Oktober in dem Club „Eiskeller“ trug. Noch ist nicht klar, wo oder wie Hannas Leichnam in der Nacht ins Wasser geriet. Gefunden wurde er einige Kilometer von Aschau entfernt im Flüsschen Prien. Der zulaufende Bärbach führte am Tatabend aufgrund starker Regenfälle viel Wasser – denkbar, dass der Körper der Frau mitgerissen wurde. Die Holz-Uhr scheint noch nicht lange im Wasser gelegen zu haben: Sie ist in gutem Zustand. Bislang waren aus der Prien die Jacke und die Handtasche der jungen Frau geborgen worden. Ihr Handy ist weiterhin verschwunden.

Polizeibeamte suchten in den vergangenen Tagen auch die Gegend um den „Eiskeller“ ab – unter anderem durchwühlten sie Mülltonnen und Container. Hilfreich könnten auch Fotos und Videos sein, die von Bürgern über ein Portal der Polizei übermittelt werden können.

Mutmaßlicher Mord an Hanna nach Disco-Besuch - Familie nimmt Abschied

Während die Soko weiter auf Hochtouren ermittelt, nahm Hannas Familie am Freitag Abschied. An der bewegenden Trauerfeier in der Pfarrkirche „Zur Darstellung des Herrn“ nahmen etwa 600 Menschen teil. Ihre Freundinnen und Freunde trugen mit tränenerstickten Stimmen Fürbitten vor, der Aschauer Pfarrer Paul Janßen sagte in seiner Predigt: „Das Leben von Hanna war kurz. Kurz, doch voller Lebendigkeit, voller Glück, gelebt in vollen, kräftigen Farben.“ Hanna studierte im neunten Semester Medizin in Rumänien. Die Verbindung nach Aschau, ihrem Zuhause, hat sie aber nicht verloren. Sie hat heuer ein Praktikum im „Kind im Zentrum“, der Kinderklinik Aschau, gemacht. „Fortgehen, mit anderen zusammen sein – das hat sie für ihr Leben gern gemacht.“

Hannas Urne wurde in einem langen Trauerzug von der Pfarrkirche zur Aussegnungshalle gebracht. Ihre Freunde reihten sich mit rosa Luftballons in der Hand auf dem Weg zu ihrem Grab auf. Sie gaben Hannas Urne von Freund zu Freund weiter.