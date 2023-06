Auf Einladung der AfD: Neonazis feiern im Landtag

Von: Johannes Welte

Teilen

Zwei Mitglieder der Burschenschaft Danubia München zeigen das White-Power-Zeichen © Robert Andreasch

Eine Feier im Restaurant des bayerischen Landtages sorgt für Wirbel: Vorige Woche hatte die AfD Burschenschafter ins Maximilianeum eingeladen - darunter Vertreter Münchner Verbindung Danubia und mindestens drei Vertreter der rechtsextremen Identitären. Beide Vereinigungen werden als rechtsextrem vom Verfassungsschutz beobachtet.



München - Der Münchner Journalist Robert Andreasch, der die rechte Szene beobachtet, hatte Wind davon bekommen, dass die AfD am vergangenen Donnerstag Burschenschaften zu einer „Festkneipe“ ins Maximilianeum einlädt – eine ritualisierte Feier, zu der man in der Uniform der jeweiligen Verbindung erscheint. Die Feier fand im Maximiliansaal statt. Andreasch besuchte mit Erlaubnis der Landtagsverwaltung das Landtagsrestaurant, um das Treiben durch die Glasscheibe zu beobachten.

Burschenschaft und Identitäre werden vom Verfassungsschutz beobachtet

Andreasch konnte beobachten, wer sich da im Parlamentsgebäude tümmelte: „Unter den etwa 50 Gästen im Maximilianssaal fanden sich auch Mitglieder der Identitären Bewegung und der Burschenschaft Danubia München“, berichtet er der tz. Beide Vereinigungen werden vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet

„Als die Gäste der Veranstaltung auf mich aufmerksam wurden, kamen sie aus dem Saal in die Gaststätte und drängten mich auf den Flur“, berichtet Andreasch weiter. Da zeitgleich ein Empfang der CSU in den oberen Geschossen des Landtages stattfand, war Polizei anwesend. „Ein Kellner hatte die Pforte alarmiert und die schickten sofort einen Beamten vorbei“, so Andreasch weiter. Er konnte dann das Treiben in Ruhe bis zum Schluss beobachten.

Burschenschafter zeigen Zeichen des Christchurch-Attentäters

Andreasch: „Als die Burschenhafter den Saal verließen, zogen zwei an mir vorbei und zeigten mir das White Power-Zeichen.“ Das „ok“-Zeichen der Taucher gilt spätestens seit dem Prozess gegen den Moschee-Attentäter von Christchurch (Neuseeland), Brenton Tarrant, der 51 Menschen tötete, als Erkennungszeichen von Rechtsextremen. Tarrant zeigte es vor Gericht. Die Polizei nahm von Amts wegen Ermittlungen wegen Nötigung auf.

Der Attentäter von Christchurch Brenton Tarrant zeigt das White-Power-Zeichen © Mark Mitchell / POOL / AFP

Der Grünen-Abgeordnete Cemal Bozoglu ist entsetzt: „Es ist unerträglich, dass Mitglieder offen rechtsextremer Burschenschaften wie der ,Danubia‘ und Aktivisten der Identitären Bewegung die Landtagsgaststätte für eine sogenannte ,Festkneipe‘ nutzen. Solch eine rituelle Veranstaltung hat im Landtag nichts verloren.“ Mindestens drei bekannte Aktivisten der Identitären Bewegung Bayern und fünf Mitglieder der rechtsextremen Burschenschaft Danubia aus München seien beteiligt gewesen.

Landtagspräsidentin Aigner: „Keine Gesinnungsprüfung“

Landtagspräsidentin Ilse Aigner sagt: „Wir sind ein offenes Haus für die Bürgerinnen und Bürger Bayerns. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden Besucherinnen und Besucher im Bayerischen Landtag deshalb zwar einem Sicherheitscheck unterzogen – nicht aber einer Gesinnungsprüfung.“

Auch die Freien Wähler reagierten empört. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) müsse von ihrem Hausrecht Gebrauch machen „und alle Personen grundsätzlich vom Zutritt zum Landtag ausschließt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden“.

Demokratische Parteien entsetzt

„Damit liefert die Partei den nächsten Beweis dafür, wes Geistes Kind sie ist. Die Einladung von gesichert rechtsextremistischen und verfassungsfeindlichen Organisationen in das Herzstück der bayerischen Demokratie ist nichts anderes als eine klare Grenzüberschreitung, die sich auf keinen Fall wiederholen darf“, sagte Bernhard Stiedl, Vorsitzender des DGB Bayern.

Der AfD-Abgeordnete Christoph Maier, der die Burschenschaften einlud, sagt: „Die Burschenschaft Danubia wurde wie alle anderen Burschenschaften ebenso zu dieser Veranstaltung in den Bayerischen Landtag eingeladen. Die Gründe für die Beobachtung sind abstrus und liegen im Übrigen schon Jahrzehnte zurück.“

Burschenschaft beherbergte Neonazi nach brutaler Attacke auf Griechen

In Frankreich wurden die als rechtsextrem geltenden Identitären verboten. 2014 fielen Mitglieder der Bewegung in München durch das Grölen von Naziparolen im Westend und in Oberföhring auf. Alleine zwischen April 2017 und August 2018 registierte das deutsche Innenministerium 114 Straftaten mit Bezug zur Identitären Bewegung in Deutschland.

Die Burschenschaft Danubia München gewährte 2001 den Neonazi Christoph S. in ihrem Verbindungshaus Unterschlupf, nachdem dieser als Haupttäter mit einer Gruppe von etwa 50 Neonazis einen 31-jährigen Griechen verprügelt und schwer verletzt hatte. Im Rahmen von Terrorermittlungen gegen eine Gruppe von Bundeswehrsoldaten ab 2017 untersuchte der Militärische Abschirmdienst die Aktivitäten von elf Militärs, von denen einige Kontakte zur Burschenschaft Danubia gehabt haben sollen.