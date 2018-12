Auf geht’s in die Berge: Starke Tipps für die Wintersportgaudi

Nach den Weihnachtsfeiertagen ist die richtige Zeit, um draussen wieder aktiv zu werden, um die vielen grandiosen Möglichkeiten für Ski- und Snowboard-Spaß in Ausflugs-Reichweite von München zu nutzen.

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Alle haben viel gegessen und die besinnliche Zeit in den beschaulichen vier Wänden genossen. Jetzt zieht’s die Münchner wieder raus in die Berge! Ein bisserl bewegen und Festtags-Kalorien verbrennen und die frische Luft genießen! Das Regenwetter ist vorbei, die Luft ist klar und am Wochenende kommt sogar richtig die Sonne raus. Klar, mit dem Schnee hapert’s noch ein bisserl, gerade für die Rodelfreunde. Aber aufgrund der kalten Temperaturen sind viele Schneekanonen in Betrieb und die Lage in den Bergen sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die tz hat die Ski- und Rodelgebiete geprüft und nachgesehen, wo schon wieviel geht – damit der Ausflug nicht zur Enttäuschung wird. Hier sind aktuelle Infos für die kommenden Aktiv-Tage:

Brauneck, Lenggries

Öffnungszeiten: 8.15 bis 16.30 Uhr

Schneehöhe Tal: 10 cm, griffig

Schneehöhe Berg: 30 cm, griffig

Letzter Schneefall: Mo. 24.12.2018

Lifte offen: 7 von 16

Pisten offen: 9 von 23

Pistenzustand: gut

Talabfahrt: gut

Shuttlebus außer Betrieb

www.alpenplus.com/service/alpen-plus-schneebericht-und-geoeffnete-anlagen

Zugspitze

Öffnungszeiten: 8.15 bis 16.30 Uhr

Schneehöhe: 160 cm, Pulverschnee

Pistenzustand: sehr gut

Lifte offen: 7 von 8

Pisten offen: 9 von 12

Die Zugspitz-Seilbahn ist wieder planmäßig in Betrieb!

www.zugspitze.de

Spitzingsee-Tegernsee

Öffnungszeiten: 8.20 Uhr bis 16.20 Uhr

Schneehöhe Tal: 35 cm, griffig

Schneehöhe Berg: 40 cm, griffig

Letzter Schneefall: Mo. 24.12.2018

Lifte offen: 5 von 10

Pisten offen: 4 von 10

Pistenzustand: sehr gut

Talabfahrt: sehr gut

www.alpenplus.com/service/alpenplus-schneebericht-und-geoeffnete-anlagen/

+ Rodeln am Blomberg © picture alliance / dpa / Marc Müller

Garmisch-Classic

Öffnungszeiten: 8.30 bis 16.30 Uhr

Schneehöhe: 50 cm, Maschinenschnee

Pistenzustand: gut

Lifte offen: 4 von 23

Pisten offen: 8 von 18

Drehmöser (Hütte): täglich von 8.30 Uhr bis 16.15 Uhr geöffnet,

an den Tourenabenden bis 22 Uhr

www.zugspitze.de/de/winter/skigebiet/garmisch-classic/lifte-pisten

Kolbensattel, Oberammergau

Öffnungszeiten: 9 bis 16.30 Uhr

Die Pisten wurden beschneit und sind in einem sehr guten Zustand.

Lifte offen: Schlepplift I, Altweglift und Wanklifte 1 und 2

Schneehöhe Berg: 75 cm, sehr gut

Schneehöhe Tal: 50 cm

Die Kolbensattelhütte ist von von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

www.kolbensattel.de/aktuelles

Sudelfeld, Bayrischzell

Öffnungszeiten: 8.30 bis 16.30 Uhr

Schneehöhe Tal: 15 cm, griffig

Schneehöhe Berg: 50 cm, griffig

Letzter Schneefall: Mo. 24.12.2018

Lifte offen: 7 von 14

Pisten offen: 9 von 24

Pistenzustand: gut

www.alpenplus.com/service/alpen-plus-schneebericht-und-geoeffnete-anlagen/

Ehrwald, Reutte in Tirol

Öffnungszeiten: 8 bis 16.30 Uhr

Schneehöhe 1500 Meter: 70 cm

Abfahrt ins Tal: gut möglich

Lifte offen: 6 von 7

Funslope und Kinderland sind geöffnet, Snowpark, Schneeburg und Family-Park geschlossen

www.almbahn.at/de/winter/skigebiet/anlagen-pisten/

Leermoos/ Biberwier, Reutte in Tirol

Öffnungszeiten: 8.30 bis 16.30 Uhr

Schneehöhe 1 000m: 20 cm

Schneehöhe 2 000m: 110 cm

Lifte offen: 14 von 15

Pisten offen: 20 von 24

www.bergbahnen-langes.at/winter/anlagenpisten/anlagenpisten.html

Berwang-Bichlbach, Reutte in Tirol

Öffnungszeiten: 9 bis 16.45 Uhr

Schneehöhe Berg: 70 cm

Schneehöhe Tal: 50 cm

Lifte offen: 11 von 12

Pisten offen: 24 von 35

Hütten offen: 7 von 12

www.berwang.tirol/

Balderschwang im Allgäu

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Schneehöhe Berg: 40 cm, Pulverschnee

Schneehöhe Tal: 20 cm

Pisten offen: 5,3 von 38 km,

Talabfahrt teilweise geöffnet

Lifte offen: 6 von 13

Nachtskifahren findet derzeit nicht statt!

Langlauf: 15 km geöffnet(von 21)

www.skiinfo.de/allgaeu/balderschwang/schneehoehen-schneebericht.html

Winklmoos, Steinplatte, Reit im Winkl

Öffnungszeiten: 8.30 bis 17 Uhr

Schneehöhe Steinplatte: 80 cm

Schneehöhe Winklmoosalm: 50 cm

Zustand der Pisten: sehr gut, gebundener Neuschnee

Lifte offen: 13 von 14

Die Talabfahrt nach Seegatterl ist nicht möglich, der Funpark Steinplatte ist geschlossen.

Auch viele Loipen und einige Winterwanderwege geöffnet!

www.reitimwinkl.de/skigebiet-bayern-schneebericht

Oberaudorf/ Hocheck

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 16.30 Uhr, Di, Do, Fr und Sa auch Nacht-skilauf von 18.30 bis 21 Uhr

Schneehöhe Berg: 35 cm

Schneehöhe Tal: 25 cm

Lifte offen: 2 von 3

Pisten alle geöffnet

www.hocheck.com/

Rossfeld/Berchtesgaden

Öffnungszeiten: 9.45 bis 16 Uhr

Schneehöhe Berg: 30 cm, griffig

Lifte offen: 4 von 4

Pisten offen: 4 km von 9 km,

Talabfahrt geschlossen

Langlaufloipen geschlossen

www.rossfeld.info

+ Beste Pistenbedingungen im Kitzbüheler Raum © Marcus Schlaf

Skiwelt Wilder Kaiser/ Brixental

Öffnungszeiten: 8 bis 16.30

bzw. 17 Uhr

Schneehöhe Berg: 65 cm

Schneehöhe Tal: 55 cm

Pisten offen: rund 75 Prozent,

205 km

Lifte offen: 81 (fast alle)

15 von 21 Talabfahrten geöffnet

Alle drei Funparks in Betrieb

www.skiwelt.at/de/pistenstatus.html

Jennerbahn/ Königseee

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Schneehöhe Berg: 50 cm

Schneehöhe Tal: 15 cm

Lifte offen: 3 von 8

Pisten offen: 5 von 9

www.jennerbahn.de

Rodeln

Obere Firstalm, Spitzingsee

Rodeln möglich auf 2 km

Öffnungszeiten: 10 bis 22.30 Uhr

5 Euro Leihgebühr

Vom Parkplatz Spitzingsattel 40 Minuten gemütlicher Aufstieg

www.mondscheinrodeln.de

sb/nba

Lesen Sie auch:

Camping im Winter: Die besten Plätze in den Alpen

Auch perfekt für den Winter: Die 15 besten Wellnesshotels in Europa