Waldbrände in Griechenland: Feuerwehr-Mannschaft aus Bayern reist im Sommer auf Halbinsel

Von: Elisa Buhrke

Bereits im vergangenen Jahr kam es auf der griechischen Halbinsel Peloponnes zu verheerenden Waldbränden. © IMAGO/ANE Edition/Giannis Spyrounis / Ilialive.gr

Die Waldbrände im Mittelmeerraum sind in den letzten Jahren immer verheerender geworden. 20 Feuerwehrkräfte aus Bayern reisen diesen Sommer deshalb nach Griechenland, um zu helfen.

München/Athen - Eine Gruppe aus 20 Einsatzkräften aus Bayern unterstützt im Sommer die Bekämpfung von Waldbränden auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Sie werde im Rahmen des EU-Katastrophenschutzprogramms zwei Wochen vor Ort sein, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Verabschiedung der Truppe am Dienstag, 27. Juni, in München. Die Mannschaft setzt sich aus Einsatzkräften der Feuerwehrschulen, der Regierungen und Mitgliedern von freiwilligen Feuerwehren zusammen. Neben ihr werden auch Spezialfahrzeuge und Gerätschaften aus Bayern entsandt.

Bayern hilft bei der Waldbrandbekämpfung im Mittelmeerraum

„Die verheerenden Waldbrände besonders im Mittelmeerraum in den letzten Jahren zeigen, wie wichtig eine gegenseitige Hilfeleistung und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist“, betonte Herrmann. Dabei sollten die EU-Mitgliedsländer ihre Erfahrungen, ihr Know-how und ihre Technik miteinander austauschen, um den wachsenden Anforderungen Herr zu werden.

Der Innenminister lobte Bayern dafür, ein ausgereiftes und bundesweit anerkanntes Konzept zur Waldbrandbekämpfung entwickelt zu haben: „Von der Früherkennung aus der Luft bis hin zum eigentlichen Löscheinsatz können wir auf das zuverlässige Engagement der haupt- und ehrenamtlich tätigen Kräfte zählen.“ Nichtsdestoweniger müsse auch der Freistaat stetig lernbereit bleiben und Erfahrungen austauschen.

EU-Katastrophenschutz: Neben Deutschland nehmen auch andere Staaten teil

Nach ihrer Rückkehr aus Griechenland sollen die Einsatzkräfte in Bayern als Multiplikatoren für die internationale Waldbrandbekämpfung dienen und im neuen „EU Waldbrandmodul“ Einsatz finden.

Die Kosten für den Einsatz trägt zu 75 Prozent die EU und zu 25 Prozent der Freistaat Bayern. Mit ihrem „Pre-Positioning-Programms“ des EU-Katastrophenschutzmechanismus will die EU den besonders von Waldbränden betroffenen Regionen im Mittelmeerraum helfen. Neben Deutschland nehmen auch zehn weitere Mitgliedstaaten an dem Programm teil: Österreich, Polen, Slowenien, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Slowakei, Lettland, Norwegen und Rumänien. Im Juli und August werden insgesamt rund 450 europäische Feuerwehrleute in Griechenland, Portugal und Frankreich eingesetzt. (elb/dpa)

