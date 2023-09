„Sie sind der Mann der großen Worte und kleinen Taten“: Aktivisten gehen bei Wahlkampfauftritt auf Söder los

Von: Felix Herz

Erneut haben Aktivisten der „Letzten Generation“ einen Wahlkampfauftritt von Markus Söder gestört. Dabei wurde der CSU-Chef heftig kritisiert.

Abensberg – Bayerns aktueller Ministerpräsident Markus Söder befindet sich derzeit auf großer Wahlkampftour – immerhin sind Anfang Oktober Landtagswahlen im Freistaat. Seine Auftritte nutzen Aktivisten der „Letzten Generation“ nun erneut, um den CSU-Chef für seine Politik zu kritisieren. Erst Mitte August hatten sie ihn bei einer PR-Radl-Tour konfrontiert, im Rahmen dessen war per Pressemitteilung auch angekündigt worden, München zur „Protesthochburg“ zu machen – was, wie sich inzwischen herausgestellt hat, auch wahr gemacht wurde. Nun machten die Aktivisten beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos auf sich aufmerksam.

Erneut haben Aktivisten der „Letzten Generation“ Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder bei einem Wahlkampf-Auftritt konfrontiert. © Letzte Generation

Bei Wahlkampfauftritt in Bayern: Aktivisten der „Letzten Generation“ gehen auf Söder los

Laut Pressemitteilung der „Letzten Generation“ wollte Söder im Anschluss an die Rede von Friedrich Merz (CDU), das Wort in dem Bierzelt in Abensberg, Landkreis Kelheim, ergreifen, als sich ein Aktivist der Klima-Gruppierung eine orange Westen überzog und ihn unterbrach. So sorgte er nach Aussage der „Letzten Generation“ dafür, dass die „Klimakatastrophe zum Thema wird, an dem es durch noch so viel Schönrederei und leere Versprechungen kein Vorbeikommen gibt“.

Der Geologe und Energieeffizienzberater Kai Arne Springorum (51) habe sich vor die Bühne gestellt und Söder mit markanten Worten konfrontiert: „Wie viele Hagelkörner so groß wie Tennisbälle müssen noch auf ihre Bevölkerung einprasseln, damit sie Klimaschutz machen und nicht nur versprechen?“ Anschließend verwies er darauf, dass derzeit etwa viermal so viele Aktivisten der „Letzten Generation“ in Präventivhaft sitzen würden, als Windräder 2023 in Bayern gebaut wurden (27 Menschen in Präventivhaft stehen demnach sechs gebauten Windrädern gegenüber).

„Mann der großen Worte“: Geologe konfrontiert Söder bei Wahlkampfauftritt

Söder habe 1.000 Windräder für Bayern versprochen, nur sechs seien in diesem Jahr bislang gebaut worden, fährt der 51-jährige Vater von vier Kindern fort. „Sie sind der Mann der großen Worte und kleinen Taten. Was wird in Bayern besser geschützt: Automessen oder unsere Lebensgrundlagen?”, fragt er den CSU-Chef. Auf Twitter postete die „Letzte Generation“ die Szene, unklar ist, ob Söder die Worte des Aktivisten hört. Er gibt ihm jedoch noch ein paar höhnische Worte mit auf den Weg:

Söder selbst nahm auf den Zwischenfall nicht erneut Bezug. Die Kommentare unter dem Video der „Letzten Generation“ gehen derweil weit auseinander. Anders als im Abensberger Bierzelt, wo die Stimmung doch eher eindeutig war. (fhz)

