Flaute in Bayerns Freibädern: Betreiber hoffen auf Wetter-Umschwung

Von: Katarina Amtmann

Die Freibad-Betreiber in Bayern hoffen auf sonniges und warmes Wetter. Die bisherige Saison ist großteils wortwörtlich ins Wasser gefallen (Symbolbild). © IMAGO / Manfred Segerer

Die Freibäder in Bayern reagierten teils mit verkürzten Öffnungszeiten oder gar Schließungen auf das schlechte Wetter. Nun hoffen sie auf Besserung.

München - Die Abkühlung kam vielen nach der vorübergehenden Hitzewelle sicher ganz recht, nun macht der Sommer aber schon etwas zu lange Pause. Das finden wohl besonders Bade-Fans. Denn in Bayern gab es in den vergangenen Wochen kein Freibadwetter, stattdessen dominierten Gewitter, Regen und Sturm. Bayerische Städte reagierten oft mit eingeschränkten Öffnungszeiten oder gar Schließungen der Bäder. Nun soll der Sommer aber eine zweite Chance bekommen.

Wetter wenig sommerlich: Freibäder in Bayern verkürzen Öffnungszeiten oder bleiben geschlossen

Wegen des durchwachsenen Wetters und Personalmangels waren manche Bäder sogar zeitweise geschlossen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bei großen Städten im Freistaat ergab. Die Kommunen hoffen nun darauf, dass ab der kommenden Woche das sommerliche Wetter zurückkommt. Der Deutsche Wetterdienst macht diesbezüglich jedenfalls etwas Hoffnung: Die Temperaturen sollen in der neuen Woche wieder die 25-Grad-Marke überspringen, während die Regenmengen deutlich zurückgehen sollen.

Nürnberg hatte in dieser Woche im Stadionbad die Öffnungszeiten massiv verkürzt. Schon um 14 Uhr war Schluss, also sechs Stunden früher als üblich. Das Nürnberger Naturgartenbad blieb witterungsbedingt gleich ganz geschlossen.

Als Alternativangebot wurde allerdings das Hallenbad Nordost nachmittags zusätzlich geöffnet. „Sobald die Temperaturen wieder sommerliche Werte erreichen, sollen die Freibäder zu den gewohnten Öffnungszeiten jeweils täglich von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr zurückkehren“, kündigte Nürnbergs Stadtsprecher Andreas Franke an.

München verkürzt Öffnungszeiten in Freibädern

In München wird die Öffnungszeit der Freibäder bei Tageshöchsttemperaturen unter 25 Grad auf 19 Uhr begrenzt. Bei Hitze bleiben die Bäder im August dagegen eine Stunde länger auf. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke München erläuterte, können mitunter auch bereits spätnachmittags die Tore geschlossen werden, wenn ein Gewitter aufzieht.

Der Besucherandrang in Augsburgs Freibädern sei bisher - bis auf vereinzelte Tage - „nicht wirklich in Schwung gekommen“, berichtete das dortige Sport- und Bäderamt. Das Freibad im Stadtteil Lechhausen bleibt an kühlen und regnerischen Tagen deshalb geschlossen, die drei größeren Bäder dagegen geöffnet. Vorläufig gibt es für die Schwimmfans in Bayerns drittgrößter Stadt auch keine Möglichkeit, auf andere Becken auszuweichen. „Aktuell befinden sich alle Hallenbäder in der Revision, um pünktlich zum Schulbeginn öffnen zu können“, teilte das Amt mit.

Nur Sportler ziehen ihre Bahnen: Weniger Besucher im Freibad wegen Regenwetter

Auch in Regensburg machen sich die Auswirkungen des nass-kalten Wetters bemerkbar: Sind an heißen Sommertagen rund 2500 Besucher im Wöhrdbad, sind zuletzt nur Sportler gekommen, um ihre Bahnen zu ziehen. Das sagte der Sprecher des Stadtwerks Regensburg, Martin Gottschalk. „Dementsprechend sinkt dann die Besucherzahl in den niedrigen dreistelligen Bereich.“

Die Flaute ist auch im Regensburger Westbad, einem kombinierten Hallen- und Freibad, zu merken. Statt 4500 Menschen seien zuletzt nur etwa 1000 am Tag gezählt worden, erklärte Gottschalk weiter. Die Regensburger sehen allerdings bei den Prognosen eine positive Tendenz: „Ab kommender Woche soll das Wetter wieder besser werden und dementsprechend gehen wir dann auch wieder von einer stärkeren Nutzung der Freibadbereiche aus.“

Auch in Würzburg war das Dallenbergbad in der ersten Ferienwoche weitgehend geschlossen, nicht nur wegen der Witterung. Grund hierfür seien hauptsächlich krankheitsbedingte Personalengpässe gewesen, sagte eine Sprecherin. Im Hallenbad Nautiland gab es dafür nach ihren Angaben zuletzt einen deutlich verstärkten Zulauf. Da es dort auch einen kleineren Freibereich mit Außenbecken und Liegewiese gebe, hätten Badegäste dort die Wahl zwischen draußen und drinnen.

In Ingolstadt werden die Öffnungszeiten des Freibades auch bei schlechtem Wetter nicht angepasst. Die beiden Hallenbäder seien zur Zeit keine Alternative. Beide seien wegen Wartungsarbeiten derzeit geschlossen, berichtete Betriebsleiter Roland Regler. (kam/dpa)

