Supermarkt wird wegen zurückgelassenen Taschen evakuiert

Zwei Taschen ohne Besitzer haben in einem Supermarkt in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) für Aufregung gesorgt. Kunden mussten das Gebäude verlassen.

Pegnitz - Die beiden hätten am Samstagvormittag in dem Laden gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weil sich zunächst niemand meldete, der die Gepäckstücke ihrem Besitzer zuordnen konnte, wurden der Markt und ein angrenzender Parkplatz vorsichtshalber evakuiert. Auch die Straße vor dem Supermarkt wurde zwischenzeitlich von der Polizei gesperrt. Die Technische Sondergruppe des Landeskriminalamts rückte an, um die Taschen zu prüfen. Erste Ergebnisse deuteten laut einem Sprecher nicht auf eine Gefahr hin.

