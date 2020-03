Angriff in Augsburg: Mann attackiert Passanten mit Machete und schlägt auf Bus ein

Ein Mann attackierte mehrere Passanten in Augsburg mit einer Machete. Er schlug auch auf einen Linienbus ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zu einem Angriff kam es am Dienstag (31. März) in Augsburg.

Ein Mann ging mit einer Machete auf Passanten los.

Ein Opfer des Angriffs kam ins Krankenhaus.

Augsburg - Ein Mann hat am Dienstagmorgen (31. März) in Augsburg Passanten mit einer Machete angegriffen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Augsburg in Bayern: Mann attackiert Passanten mit Machete und schlägt auf Bus ein

Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann, bei dem es sich um einen 27-jährigen Tunesier handelt, im Augsburger Universitätsviertel eine Frau und einen Mann attackiert. Der Mann wurde bei dem Angriff verletzt.

Des Weiteren beschädigte der Angreifer mit der Machete einen Linienbus in Augsburg*. Er ging außerdem auf ein Auto los, in dem eine Frau saß.

Augsburg: Kriminalpolizei ermittelt - Verletzter im Krankenhaus

Zu den Hintergründen der Tat ermittle die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Der Verletzte sei in einem Krankenhaus behandelt worden, so die Polizei weiter. Nähere Informationen zum Opfer gibt es laut der Augsburger Allgemeinen noch nicht. Bekannt sei aktuell nur, dass der Mann mittelschwere Verletzungen erlitt.

