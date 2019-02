Arbeiter tötet seinen Kollegen - Der Grund bleiben offen 

Eine grausame Tat ereignete sich in Täfertingen bei Augsburg. Ein Arbeiter erstach seinen Kollegen. Die Polizei nennt kaum Details.

Täfertingen/Landkreis Augsburg - Ein heftiger Streit zwischen zwei Arbeitern hat für einen von beiden am Freitag ein tödliches Ende genommen. Die beiden Männer im Alter von 33 und 24 Jahren waren in einem Wohncontainer in Täfertingen (Landkreis Augsburg) aneinandergeraten.

Nach Angaben der Polizei griff der 33-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer an. Er verletzte den Jüngeren dabei so schwer, dass der 24-Jährige seinen Verletzungen noch am Tatort erlag.

Arbeiter sticht Kollegen bei Augsburg nieder - Details bleiben unbekannt

Der Täter ließ sich in der Nähe des Wohncontainers widerstandslos festnehmen, hieß es weiter. Er sitzt in Untersuchungshaft. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht mit.

dpa

