„Aus Spaß“: 36-Jähriger hält Partygast Schreckschusspistole an Kopf - und drückt ab

Augsburg - Auf einer Faschings-Party in Schwaben ist ein Mann Opfer eines üblen Faschingsscherzes geworden. Ein betrunkener 36-Jähriger hatte am Sonntag in einer Augsburger Gaststätte einem Mitfeiernden „aus Spaß“ eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und abgedrückt.

Augsburg/Bayern: 36-Jähriger hält Partygast Schreckschusspistole an Kopf - und drückt ab

Wie die Polizei am Montag mitteilte, trat aus der mit Platzpatronen geladenen Waffe eine Stichflamme aus und verletzte den Party-Gast leicht. Gegen den 36-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann besitzt zwar einen kleinen Waffenschein, laut Polizei soll jedoch geprüft werden, ob er weiterhin eine Schreckschusswaffe führen darf.

