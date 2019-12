Toter in Augsburger Mehrfamilienhaus gefunden - Kripo ermittelt in alle Richtungen

Die Polizei Augsburg findet am Sonntagmorgen die Leiche eines 46-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Leiche in Augsburg gefunden: Großeinsatz der Polizei am Sonntagmorgen

Augsburg - Das vergangene Wochenende wirft dunkle Schatten auf die Stadt Augsburg. Nachdem am Freitagabend (6.12.) eine Gruppe junger Männer einen Feuerwehrmann niedergeschlagen und dabei tödlich verletzt hatte, kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz.

Polizei findet Leiche in Augsburger Mehrfamilienhaus: Kripo geht von Gewaltverbrechen aus

Am Sonntagmorgen (8.12.) wurde die Polizei Augsburg zu einem Einsatz an die Provinostraße gerufen, wie die Ausgburger Allgemeine berichtet. In dem Mehrfamilienhaus fanden die Beamten die Leiche eines 46-jährigen Mannes, der nach den ersten Erkenntnissen der Polizei möglicherweise Opfer eine Gewaltverbrechens geworden ist. Aus diesem Grund wurde die Kriminalpolizei zu dem Fall hinzugezogen, die sofort die Ermittlungen übernommen hat.

Kripo übernimmt Ermittlungen zu Leichenfund in Augsburg: Hintergründe noch unklar

Wie die Polizei mitteilte, sind die genauen Hintergründe zu dem Todesfall allerdings noch unklar. Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Polizeipräsidium Schwaben Nord, konnten auch keine weiteren Angaben gemacht werden, außer, dass die Ermittlungen der Kripo auf Hochtouren laufen würden.

Wann es genauere Informationen zum Ermittlungsstand geben wird, konnte die Polizei nicht sagen, da die Untersuchungen zu dem Fall des totgeprügelten Feuerwehrmanns parallel laufen. Alle Erkenntnisse dazu werden heute (9.12.) um 14.30 Uhr auf einer Pressekonferenz zu Freitagabend bekannt gegeben. Wir berichten für Sie im Live-Ticker.

Genauso grausam war ein Fall auf der A73 bei Bamberg. Im November letzten Jahres fanden Polizisten bei einer Kontrolle die Leiche einer Frau in einem Autokofferraum. Der Prozess um den mutmaßlichen Mörder der 57-Jährigen startete am Donnerstag (5.12.).

