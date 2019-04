Mord an Prostituierten: 25 Jahre später muss 50-Jähriger ins Gefängnis

Ein 50-Jähriger steht vor Gericht, weil er vor 25 Jahren eine Prostituierte ermordet haben soll. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Update vom 12. April 2019:

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Mord an einer Prostituierten in Augsburg ist ein Freier der Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Augsburg sah den 50 Jahre alten Deutschen aufgrund von Indizien als überführt an. Der Mann wurde zusätzlich wegen der Vergewaltigung einer Bekannten verurteilt.

Die Richter folgten mit dem Urteil am Freitag dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Die beiden Verteidiger des Mannes hatten Freispruch für ihren Mandanten verlangt. Die Indizien reichten für eine Verurteilung nicht aus, meinten die Anwälte.

Die Prostituierte hatte Anfang der 1990er Jahre auf dem Augsburger Straßenstrich gearbeitet. In einer Nacht im September 1993 war sie erwürgt worden. Die Leiche wurde bei Gessertshausen im Landkreis Augsburg, etwa 15 Kilometer vom Tatort entfernt, an der Bahnlinie Augsburg-Ulm abgelegt.

In den 1990er Jahren konnte die Kripo den Fall trotz aufwendiger Ermittlungen nicht klären. Vor einigen Jahren nahm sich die Polizei den ungeklärten Mordfall nochmals vor und fand neue DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers. Dies führte dann zu der Festnahme des nun Angeklagten. Er hatte im Prozess zu dem Mordvorwurf geschwiegen.

Mann soll Prostituierte ermordet haben: Fall landet 25 Jahre später vor Gericht

Augsburg - Es war einer der vielen sogenannten Cold Cases, die in den Polizeiakten schlummern. Im vergangenen Jahr nahm sich die Augsburger Kripo den ungeklärten Mord an einer Prostituierten im September 1993 noch einmal vor - und konnte einen Verdächtigen ermitteln. Seit Donnerstag steht nun der 50-Jährige wegen des 25 Jahre alten Verbrechens vor Gericht.

Doch zu dem Mordvorwurf schwieg er, äußerlich kühl verfolgte er den Prozess. In den Polizeiverhören hatte er das Verbrechen bestritten. Der Strafkammer des Augsburger Landgerichts steht nun ein aufwendiger Prozess mit insgesamt mehr als 30 Verhandlungstagen sowie fast 130 Zeugen und Sachverständigen bevor. Ende April 2019 könnte das Urteil fallen.

25 Jahre nach Mord an Prostituierten: DNA-Spuren sollen wesentliche Rolle spielen

In den vergangenen Jahren kümmern sich Kriminalpolizeien in ganz Deutschland verstärkt um solche ungeklärten Fälle. Einerseits verjährt Mord in Deutschland nicht, andererseits ermöglicht der Fortschritt insbesondere beim genetischen Fingerabdruck noch nach langer Zeit, Täter zu überführen. Auch im Fall der Bluttat an der Prostituierten sollen solche DNA-Spuren eine wesentliche Rolle spielen.

Der angeklagte Deutsche soll damals in einer Herbstnacht die 36 Jahre alte Frau an ihrem üblichen Standplatz auf dem Augsburger Straßenstrich aufgesucht haben. Danach soll er mit der Frau zu einem Sportplatz in der Nähe gefahren sein. Doch zu dem vereinbarten Sex im Auto des Mannes soll es nicht gekommen sein. Der Angeklagte soll auf die Prostituierte mit einem bereitgelegten Möbelfuß eingeschlagen und das Opfer schließlich erwürgt haben.

Grund dafür war laut Staatsanwaltschaft, dass der Mann die Frau zum Ausleben seiner Fantasien missbrauchen wollte. So soll er sich an der Sterbenden mit dem Möbelfuß sexuell vergangen haben. Außerdem soll der abhängige Mann geplant haben, der Prostituieren ihre Tageseinnahmen zu rauben, um sich Drogen kaufen zu können. Die Frau hatte ihr Geld aber in ihrem geparkten Wagen gelassen.

Nach Bluttat in Augsburg: Äußert sich 50-Jähriger vor Gericht?

Die Leiche soll der Mann bei Gessertshausen im Landkreis Augsburg, etwa 15 Kilometer vom Tatort entfernt, an der Bahnlinie nach Ulm abgelegt haben. Dort war die Tote Stunden später gefunden worden. Bislang ist noch unklar, ob sich der 50-Jährige in dem Verfahren überhaupt zu dem Mord äußern wird. Sein Verteidiger sagte, dies hänge vom Verlauf des Verfahrens ab.

Zu Beginn des Prozesses ging es zunächst um eine weitere Tat, die dem Augsburger vorgeworfen wird. Im Frühling 2017 soll er mit einer Bekannten zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben und die Frau anschließend gewaltsam anal vergewaltigt haben. Auch dazu sagte er nichts.

Das mutmaßliche Opfer bestätigte aber bei der Zeugenvernehmung den erzwungenen Sex. Zunächst wollte die Frau, der die Aussage in dem Gerichtssaal spürbar peinlich war, vor den Richtern keinerlei Details nennen. Erst als die Staatsanwältin ihr mit Beugehaft drohte, sagte die Bekannte des Angeklagten aus.

