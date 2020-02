Mann ermordete Freund auf bestialische Art und Weise - sein Vorgehen macht sprachlos

In Augsburg kam es zu einem kaltblütigen und barbarischen Mord. Ein Mann tötete sein Opfer auf beispiellose Art und Weise. Vorangegangen war ein Streit zwischen den Männern.

In Augsburg kam es zu einem brutalen Mord.

Ein Mann tötete auf barbarische Art und Weise sein Opfer, nachdem beide in einen Streit geraten waren.

Jetzt hat das Landgericht Augsburg den Täter zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

Augsburg - Die Tat macht sprachlos. Sie ist an Brutalität und Kaltblütigkeit kaum zu überbieten. Ein Jahr ist es jetzt her, dass zwei polnische Freunde in einen Streit gerieten, der in einem Blutbad endete. Der Mörder wurde jetzt vom Landgericht Augsburg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Augsburg: Brutaler Mord mit Hantelscheibe - Mörder durchschneidet Hals des Opfers

Die beiden Polen lebten damals gemeinsam auf dem Gelände des Unternehmens, in dem sie gemeinsam arbeiteten. Der Betrieb hatte für seine Mitarbeiter aus dem osteuropäischen Land dort Wohncontainer aufgestellt. Die beiden Männer waren zwar befreundet, gerieten aber an jenem Abend aus unbekanntem Grund in Streit, nachdem sie zusammen einiges an Alkohol getrunken hatten.

Barbarischer Mord in Augsburg: Mörder nach Tötung zu lebenslanger Haft verurteilt

Der 34-jährige Mann schlug sein Opfer dabei zunächst mit einer Hantelscheibe nieder. Dann durchschnitt er den Hals seines 24-jährigen Opfers, um dann mehrmals in seinen Oberkörper zu stechen. Die Strafkammer wertete das brutale Geschehen als heimtückischen Mord und folgte mit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger des Angeklagten hatten die Tat lediglich als Totschlag eingestuft und auf eine siebenjährige Gefängnisstrafe plädiert.

---

