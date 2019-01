Drei Kinder (1, 6 und 9 Jahre) stehen am Gleis: Mutter erlebt Horror im Zug

Es ist eine Alptraum-Vorstellung für Eltern: Eine Mutter erlebte am Samstag am Augsburger Bahnhof nun das, was viele befürchten.

Augsburg - Weil sie im Zug einen vergessenen Schal holen wollte, stieg eine Mutter noch mal schnell ein und ging in das Abteil. Genau in diesem Moment jedoch fuhr der Zug wieder ab, wie die Bundespolizei am Montag berichtete. Ihre zwei Töchter im Alter von einem und sechs Jahren sowie der neunjährige Sohn standen plötzlich allein da. Das alles ereignete sich bereits am Samstag.

Die drei Kinder fielen Bahnmitarbeitern schnell auf und wurden von der alarmierten Bundespolizei in Sicherheit gebracht. Nur kurze Zeit später holte die Mutter sie in der Dienststelle ab. Ob die Frau während ihrer unfreiwilligen Zugfahrt allerdings noch an ihren Schal denken konnte, ist nicht bekannt.

