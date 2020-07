Tödlicher Unfall in Rain: Ein VW krachte frontal in einen Lkw.

In den Gegenverkehr geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 25-Jährige mit ihrem VW Bus nahe Augsburg in den Gegenverkehr und prallte mit einem Lkw zusammen. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Zu einem furchtbaren Unfall kam es auf einer Bundesstraße im Landkreis Donau-Ried in der Nähe von Augsburg*.

Eine 25-jährige Autofahrerin krachte mit ihrem VW Bus frontal in einen Lkw.

Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Rain - Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitagmorgen (31. Juli) gegen 5.50 Uhr in Rain im schwäbischen Landkreis Donau-Ries, rund 40 Kilometer von Augsburg entfernt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 25-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Bus auf der B16 in Richtung Neuburg.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW Bus in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Bus der jungen Fahrerin im Frontbereich massivst beschädigt und die 25-Jährige wohl sofort getötet, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Schrecklicher Zusammenstoß auf bayerischer Bundesstraße: VW-Bus kracht frontal in Lkw - Fahrerin (25) sofort tot

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg. Sowohl die Autofahrerin als auch der Lkw-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden.

Ein nachfolgender Pkw konnte zudem nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in den auf den rechten Fahrstreifen zurückgeschleuderten VW-Bus. Der Fahrer des Autos kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Donauwörth. Ein viertes Fahrzeug wurde von umherfliegenden Teilen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 50.000.

Nahe Augsburg: Bundesstraße 16 für mehrere Stunden nach dem tödlichen Unfall komplett gesperrt

Die Polizei sperrte die Bundesstraße 16 für mehrere Stunden in beide Richtungen. Gegen 12 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Rain, Genderkingen, Feldheim, Burgheim, Mertingen und Donauwörth sowie außerdem mehrere Rettungswägen, das Kriseninterventionsteam. Auch Vertreter von Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt waren an der Unfallstelle, da laut Polizei auslaufende Betriebsflüssigkeiten der verunfallten Fahrzeuge in das angrenzende Erdreich eingedrungen sind. (nema) (*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)

