Unfall mit mehreren Lkw auf der A8 - blockierte Rettungsgasse verzögert den Einsatz

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Augsburg. Fünf LKW waren beteiligt - eine Person wurde verletzt.

Augsburg - Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste am Dienstag zu einem großen Unfall auf der A8 Fahrtrichtung Stuttgart, Höhe Autobahnausfahrt Augsburg Ost ausrücken. Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärte, touchierten sich zwei nebeneinander fahrende LKW, was zu dem Unfall führte.

+ Der Fahrersitz der völlig deformierten Lkw-Fahrerkabine. © Berufsfeuerwehr Augsburg Ein LKW, der mit schweren Kunststoffrohren beladen war, berührte mit der Beifahrerseite einen zweiten LKW, welcher sich rechts von dem ersten LKW befand. Teile des Führerhauses des linken Fahrzeugs blieben am Anhänger des rechten LKWs „hängen“.

Augsburg: Unfall mit mehreren LKW auf der A8

+ Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallschauplatz auf der A8. © Berufsfeuerwehr Augsburg In Folge des Zusammenstoßes fielen die transportierten Kunststoffrohre auf die Straße und verteilten sich meterweit auf der dreispurigen Autobahn. Ein Rohr wurde sogar auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Eine verletzte Person wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht, weitere wurden vom Notarzt untersucht. Wie die Feuerwehr mitteilte, bleibt die Autobahn aufgrund laufender Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden gesperrt.

Augsburg: Verkehrsteilnehmer verzögern die Rettungsarbeiten

Die Feuerwehr Augsburg berichtete, dass verschiedene Umstände und Personen den Einsatz behindert hatten. So versperrten ein LKW auf der mittleren Spur und weitere unachtsame Verkehrsteilnehmer die Rettungsgasse.

Außerdem hatten die Verkehrsteilnehmer die Rettungsgasse nicht für nachfolgende Einsatzkräfte offengelassen. Fahrer, die die Szene filmten, verzögerten die Verkehrsableitung über die Raststätte Augsburg.

lb

