Update von 20.03 Uhr: Am Samstag starb ein 15-Jähriger bei einem Familienstreit in einer Augsburger Asylunterkunft. Ein 29-Jähriger soll mit einem Messer auf den Jugendlichen losgegangen sein. In welchem genauen Verwandtschaftsverhältnis die beiden standen, ist noch unklar, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet.

Mehrere Familienmitglieder kamen ins Krankenhaus. Sie sind aber nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige erlitt bei der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen. Warum der Streit eskalierte, ist noch unklar. Gegen 15 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Die Polizei schickte daraufhin mehrere Streifen los, auch Rettungswagen waren im Einsatz.

Tödlicher Familienstreit in Augsburg: 15-Jähriger stirbt - Verdächtiger festgenommen

Erstmeldung vom 4. April, 18.32 Uhr

Augsburg - Bei einem Familienstreit in einer Flüchtlingsunterkunft in Augsburg ist ein Jugendlicher getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Samstag ein 29 Jahre alter afghanischer Staatsangehöriger mit einem Messer auf einen 15-jährigen Angehörigen losgegangen und verletzte ihn tödlich. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Tödlicher Familienstreit in Augsburg: Weitere Familienmitglieder verletzt

Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung wurden weitere Familienmitglieder verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Nähere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

