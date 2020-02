Kurioser Notruf: Stier ist „aus dem Anhänger gefallen“ - und spaziert durch Augsburg

Ein kurioser Notruf ging bei der Feuerwehr Augsburg ein. Ein Stier war ausgebüxt und auf die MAN-Lechbrücke gelaufen. Dort hielt das Tier den Verkehr auf.

Augsburg - Einen Einsatz der etwas anderen Sorte erlebte die Feuerwehr Augsburg am Mittwochnachmittag (26. Februar). Die Einsatzkräfte wurden zur MAN-Lechbrücke gerufen - wegen eines Stiers.

Augsburg: Stier hält Feuerwehr in Atem

Schon der Notruf kurz zuvor war kurios. Demnach „ist eine Kuh aus dem Anhänger gefallen und läuft auf der MAN Brücke…der Verkehr steht bereits…“. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Augsburg „war Sandro (Name frei erfunden) in das UPM-Werksgelände gelaufen“, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt.

Da das Tor hinter dem Tier geschlossen wurde, war es halbwegs gesichert. Wie die Feuerwehr mit einem Augenzwinkern weiter berichtet, konnte der 20 Monate alte Stier auf dem Gelände aber natürlich nicht bleiben. Ein Pkw mit Tiertransport-Anhänger sowie ein Tiertransporter rückten an.

Stier in Augsburg unterwegs: Feuerwehr fängt „Sandro“ wieder ein

Mit vereinten Kräften konnte der Stier dann in den Lkw geleitet werden. Zuvor versuchte das Tier aber noch, zwischen dem Auto mit Anhänger und dem Lkw hindurchzulaufen. „Er unterschätzte seine Breite und demolierte den Pkw an der hinteren Fahrzeugseite kräftig“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Meldung der Feuerwehr im Wortlaut

„Gegen 12:25 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zur MAN Lechbrücke gerufen. Laut Notruf „ist eine Kuh aus dem Anhänger gefallen und läuft auf der MAN Brücke…der Verkehr steht bereits…“ Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Augsburg war Sandro (Name wurde frei erfunden) in das UPM Werksgelände gelaufen, durch Tor schließen war er halbwegs gesichert.

Doch bleiben konnte der 20 Monate alte Sandro Stier dort nicht Es kam ein PKW mit Tiertransport-Anhänger und ein Tiertransporter. Mit vereinten Kräften konnte Sandro in den LKW geleitet werden. Zuvor wollte Sandro noch zwischen dem PKW mit Tieranhänger und dem LKW hindurchlaufen. Er unterschätze seine Breite und demolierte den PKW an der hinteren Fahrzeugseite kräftig.“

