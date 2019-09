Gaffer filmt an Unfallstelle - Beamte machtlos! Darum darf die Polizei das Video nicht löschen

In Augsburg kam es zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten. Ein Gaffer filmte die Unfallstelle. (Symbolbild)

Zwei Menschen schwer verletzt

In Augsburg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem schweren Unfall. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. An der Unfallstelle gab es auch Gaffer.