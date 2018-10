Augsburg: Mädchen (9) auf Schultoilette missbraucht - Experte fordert vier Sicherheitsmaßnahmen

Schockierende Tat in Bayern: Auf der Toilette einer Augsburger Grundschule soll ein junger Mann ein Mädchen sexuell missbraucht haben. Ein Lehrer überwältigte den Verdächtigen. Der Präsident des Lehrerverbandes fordert mehr Sicherheit.

Schrecklicher Missbrauch einer Neunjährigen an Augsburger Schule - Experte fordert Maßnahmen

Update, 25 Oktober 2018, 6.48 Uhr: Noch immer ist das Entsetzen über die widerliche Tat an einer Augsburger Grundschule groß. Ein 21-Jähriger Mann war in die Lehranstalt spaziert und hatte sich an einer 9-Jährigen Schülerin vergangenen. Schockierte und verunsicherte Eltern fragen sich natürlich: Wie konnte das passieren und ist mein Kind an seiner Schule sicher? Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, konstatiert laut focus.de einen Anstieg von Gewalt und Straftaten an den Schulen. Meidinger, Direktor am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf, stellt daher vier Forderungen auf, um die Sicherheit an Deutschlands Schulen zu erhöhen und vor allem kriminelle Eindringlinge abzuwehren.

So sollte laut Meidinger ein automatisches Sicherheitssystem installiert werden, das Chips für Lehrer vorsieht, um Türen jederzeit zu öffnen. Besucher sollen erst nach einem Sicherheitscheck durch das Sekretariat das Gebäude betreten dürfen und Räume sollen sich im Notfall nur von innen öffnen lassen. Außerdem fordert Meidinger eine großzügigere Videoüberwachung und eine Kultur des Hinschauens. Viertens werde laut Meidinger mehr Aufsichtspersonal benötigt. Als Beispiel nennt er Frankreich, wo Mitarbeiter den Eingang morgens kontrollieren.

Mädchen (9) auf Toilette missbraucht - Lehrer fasst Verdächtigen und bekommt Lob von Polizei

Update, 24. Oktober 2018, 20.45 Uhr: „Fakt ist, dass Mitschüler und Lehrer hervorragend reagiert haben, deshalb konnte der Täter schnellstmöglich festgenommen werden“, sagte Michael Jakob, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord.

Eine Sprecherin des bayerischen Kultusministeriums in München sagte, dass Schulen solche aktuellen Vorfälle zum Anlass nähmen, ihre Sicherheitskonzepte nochmals zu überprüfen. Augsburgs Bildungsreferent Hermann Köhler sagte der Augsburger Allgemeinen, dass Fremde nichts in Schulen zu suchen hätten, es aber im laufenden Betrieb schwierig sei, sie zu identifizieren. Die Lehrer seien immer angehalten, Unbekannte anzusprechen. Der CSU-Politiker erklärte, solche Fälle könnten nicht immer verhindert werden. „Ich weiß, dass die Sehnsucht danach da ist, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es leider nicht.“

Update, 24. Oktober 2018, 14.45 Uhr: Gegen den Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Dem 21-Jährigen werde neben sexuellem Missbrauch auch versuchte Vergewaltigung und versuchter schwerer sexueller Kindesmissbrauch vorgeworfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Update, 24. Oktober 2018, 12.20 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines neunjährigen Mädchens auf einer Toilette der Wittelsbacher Schule in Augsburg sollte der Verdächtige noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Neunjährige an Augsburger Schule missbraucht - Lehrer überwältigt Verdächtigen - Erstmeldung vom 24. Oktober 2018

Augsburg - Die Polizei wurde am Dienstag in den Mittagsstunden alarmiert, weil sich ein Mann unberechtigt in der Schule aufhalte und eine Schülerin belästige, berichtete das Augsburger Polizeipräsidium. Als die Beamten an der Schule eintrafen, hielt ein Lehrer den 21 Jahre alten Verdächtigen fest.

Der Mann hatte nach ersten Ermittlungen eine Neunjährige angesprochen, war mit dem Kind auf die Mädchentoilette gegangen und hatte sich dort an der Schülerin vergangen. „Als das Mädchen um Hilfe schrie, reagierte eine Mitschülerin umgehend und verständigte einen Lehrer“, teilte die Polizei mit. Der Lehrer schritt sofort ein, überwältigte den Täter und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Der 21-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wird nun voraussichtlich einen Haftbefehl gegen den Mann beantragen. Die Neunjährige wird von Schulpsychologen betreut.

Bereits am Montagmorgen kam es gegen 10 Uhr zu einem anderen Polizeieinsatz an einer Schule im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. Wie die Polizei mitteilt, hatte dort ein Schüler seinen Mitschülern eine Schusswaffe vorgezeigt.

