Nach heftigem Frontal-Crash: Straßenbahnfahrer rettet verletztem Mann das Leben

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Unfall, der einen Mann beinahe das Leben gekostet hätte. Ein Straßenbahnfahrer verhinderte Schlimmeres, weil er schnell handelte.

Augsburg - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag einen großen Feuerwehreinsatz in Augsburg nach sich gezogen. Dabei prallten zwei Autos, in denen jeweils nur deren Fahrer saßen, frontal aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Unfallfahrzeuge auf das Gleisbett der Straßenbahn geschleudert.

Das Auto begann sofort zu brennen. Ein Straßenbahnfahrer reagierte geistesgegenwärtig und löschte den entstehenden Brand mit dem in der Bahn mitgeführten Feuerlöscher. Damit rettete er dem Fahrer des Wagens vermutlich das Leben.

Augsburg: Zwei Männer bei Frontal-Crash verletzt

Einer der Männer verletzte sich schwer an den Beinen und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreien.

Beide Männer wurden anschließend ins Uniklinikum gebracht. Die Haunstetter Straße, in der sich der Unfall ereignete, war zeitweise komplett gesperrt, auch für den Schienenverkehr. Die Polizei ermittelt aktuell, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Auf der A9 hatten vier Motorradfahrer am Freitag weniger Glück. Ein LKW fuhr in die stehenden Biker. Alle vier starben noch am Unfallort. In Hannover übersah ein Teenager das Ende eines Staus und donnerte in einen Kleinlaster. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

