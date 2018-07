Polizisten greifen bei Schlägerei ein, doch dann eskaliert die Situation völlig

Mehrere Polizisten wollten Sonntagfrüh eine Schlägerei in der Augsburger Innenstadt schlichten. Doch dann wurden die Beamten plötzlich selbst zur Zielscheibe.

Augsburg - Bei einem nächtlichen Einsatz sind drei Augsburger Polizisten verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizisten waren am frühen Sonntagmorgen alarmiert worden, um eine Schlägerei mit fünf Beteiligten in der Augsburger Innenstadt zu beenden. Die Situation eskalierte, als die Beamten einen der Beteiligten in Gewahrsam nehmen wollten.

Der 25 Jahre alte Mann wehrte sich, unterstützt von einer Frau und einem Mann aus der Gruppe, die die Polizisten angriffen. Am Ende überwältigten die Polizisten die Gruppe, ein Beamter wurde aber am Hals so stark verletzt, dass er die Nacht im Krankenhaus verbrachte. Seine zwei Kollegen erlitten Verletzungen an der Hand und am Arm. Die Angreifer waren laut Polizei schwer betrunken. Gegen sie wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)