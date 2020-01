Mann nach Stromausfall in Keller überfallen - Nachbarn sehen Täter noch davonlaufen

Ein Mann ging in den Keller zum Stromkasten, weil in seiner Wohnung der Strom ausgefallen war. Dort wurde er von vier Unbekannten überfallen und verletzt.

Augsburg - Mehrere Unbekannte haben einen Mann (45) im Keller eines Mehrfamilienhauses überfallen und verletzt. Gegen 22.25 Uhr kam es laut Polizei zu dem tätlichen Angriff in einem Haus in der Bülowstraße, Ecke Schillstraße.

Weil der Strom in seiner Wohnung ausgefallen war, ging der Mann demnach in den ebenfalls dunklen Keller. Dort befindet sich der Stromkasten. Er sei daraufhin plötzlich von Unbekannten angegriffen worden. Sie verletzten den 45-Jährigen am Kopf und am Oberkörper und nahmen sein Handy weg. Der Mann kam mit mehreren Platzwunden und Prellungen in eine Klinik. Mittlerweile konnte er das Krankenhaus wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Nachbarn sagten bei der Polizei aus, dass sie vier dunkel gekleidete und maskierte Männer davonrennen sahen. Sie waren 170 bis 185 cm groß und circa 25 bis 30 Jahre alt. Einer der Verdächtigen soll ein längeres Holzstück bei sich getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 bei der Polizei zu melden.

