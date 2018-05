Augsburg sucht diese Schildkröte: Studenten haben eine dunkle Vermutung

Die Wasserschildkröte auf dem Campus der Uni Augsburg war ein Liebling der Studenten. Nun ist das Tier verschwunden.

Augsburg - Sie war eine Attraktion für die Studenten: Die Wasserschildkröte im Unisee. Es handelt sich dabei vermutlich um eine ausgesetzte Gelbwangenschildkröte, deren eigentliche Heimat im Osten der USA liegt. Wie die Augsburger Allgemeine Zeitung zum heutigen Welt-Schildkröten-Tag berichtet, wird das Reptil schon seit einigen Monaten schmerzlich vermisst.

Viele Namensvorschläge - doch noch nicht getauft

Die Studenten haben auch eine dunkle Vermutung, was passiert sein könnte. Mathematik-Studierende wollten die Schildkröte noch vor dem Wintereinbruch einfangen. Ein Tierarzt hatte das empfohlen, denn das amerikanische Reptil kommt aus normalerweise wärmeren Breitengraden. Im Sommer sollte sie dann wieder auf dem Campus in den See gelassen werden.

Doch die namenlose Schildkröte konnte nicht eingefangen werden - auch eine Lebendfalle half nicht. Noch will man in Augsburg die Hoffnung nicht ganz aufgeben, aber das Tier ist nun schon lange Zeit verschwunden. Die Vermutung liegt nahe, dass sie erfroren sein könnte.

Sollte sie doch wieder erscheinen, wird sie wohl auch endlich getauft werden. Die Augsburger Studenten hatten schon mehrere Vorschläge wie „Campus-Turtle“, „Dörte, die Turtle“ oder „die uralte Morla“.

Neue Tier-Stars auf dem Campus

Doch wie jedes Jahr neue Erstsemester an die Uni kommen, so gerät auch eine Schildkröte rasch in Vergessenheit. Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, haben die Studenten schon neue Lieblinge. Vor zwei Wochen schlüpften Baby-Enten auf dem Campus.

Höchste Zeit also für ein Comeback der Schildkröte, bevor ihr andere die Show stehlen...

mag