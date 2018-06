Polizei fahndet nach diesem Mann: Er soll 22-Jährigen fast tot geprügelt haben

In Augsburg soll ein bislang Unbekannter einen 22-Jährigen fast tot geschlagen haben. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Augsburg - Vor einem Bordell in der Augsburger Riedingerstraße ist am Dienstag, 5. Juni, ein 22-jähriger Eritreer brutal attackiert worden. Ein bislang Unbekannter prügelte in den frühen Morgenstunden auf den 22-Jährigen ein, der danach reglos auf dem Boden liegen blieb.

Öffentliche Fahndung nach versuchtem Totschlag

Frauen aus dem Bordell fanden den Verletzten und riefen Rettungskräfte. Wie es dem Eritreer nun geht, ist unklar.

Der Angriff auf den jungen Mann wird von der Staatsanwaltschaft Augsburg als versuchter Totschlag bewertet. Die Intensität der Gewalteinwirkung spreche dafür. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Der Täter ist vermutlich aus Osteuropa

+ Nachdem ein 22-Jähriger fast tot geschlagen wurde, sucht die Polizei den Tatverdächtigen. © Polizeipräsidium Schwaben Nord

Der Gesuchte ist ca. 35- 45 Jahre alt, 170 – 175 cm groß, hat kurze braune Haare und spricht Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Laut Polizei dürfte es sich bei dem Mann um einen Osteuropäer handeln, möglicherweise stammt er aus Russland, wird vermutet. Der Mann wurde kurz vor der Tat vom Fahrer eines hellen Opel Astra vor dem Bordell abgesetzt.

Die Polizei bittet um Hinweise

Wer den Gesuchten kennt oder Hinweise zum Täter und dem Opel Astra geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/ 323 3810 an die Kriminalpolizei Augsburg oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Außerdem ruft die Polizei Personen auf, sich zu melden, die den Tathergang am Dienstag, 05.06.18, in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr in der Riedingerstraße beobachten konnten.

Lesen Sie auch: 19-Jähriger prügelt mit Schlagstock auf Rentner ein

Rubriklistenbild: © Polizeipräsidium Schwaben Nord