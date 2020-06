Furchtbarer Crash auf A8: Frau kommt ums Leben - Mehrere Autofahrer schwer verletzt

Autobahn zeitweise komplett gesperrt

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es auf der A8 bei Adelsried im Landkreis Augsburg. Eine Frau starb an der Unfallstelle - mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Update von 20.18 Uhr: Es gibt weitere Details zu dem schweren Unfall auf der A 8, bei dem eine Frau ums Leben kam. Demnach kam ein 39-jähriger Autofahrer in einem silbernen 3er BMW beim Auffahren auf die Autobahn ins Schleudern. Er prallte gegen den Mitteltrog der Autobahn. Ein herannahender VW Passat konnte eine Kollision mit dem BMW nicht mehr verhindern. Der BMW wurde durch den Zusammenprall in zwei Teile gerissen, Teile des Fahrzeugs wurden bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der VW Passat stieß im Anschluss noch mit einem weiteren BMW zusammen.

Im ersten BMW befanden sich drei Personen. Eine 38-Jährige starb, der Fahrer sowie eine weitere Mitfahrerin (44) wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser geflogen. Der 33-jährige Fahrer des VW Passat kam mit schweren Verletzungen in die Uniklinik nach Augsburg. Der Fahrer des zweiten BMW blieb unverletzt, der Beifahrer (40) musste jedoch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weiter teilte die Polizei mit: „Die Autobahn musste aufgrund herumliegender Trümmerteile in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Gegen 13:30 wurde die A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart wieder freigegeben. Die Unfallstelle und somit die A 8 in Fahrtrichtung München, war gegen 15:30 Uhr wieder passierbar. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an. Alle drei beteiligten Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An den drei PKW entstand ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 58.000 Euro.“

Erstmeldung vom 29. Juni, 14.50 Uhr

Adelsried - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 (Stuttgart-München) sind am heutigen Montag (29. Juni) eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Ein Auto ist bei dem schweren Unfall in zwei Teile gerissen worden. Ein Teil des Wracks wurde durch die Wucht des Aufpralls sogar über die Fahrspurbegrenzung auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Der Fahrer eines Wagens war bei Adelsried (Landkreis Augsburg) auf die Autobahn gefahren und nach kurzer Zeit ins Schleudern gekommen. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug dann quer zur Fahrtrichtung, ein nachfolgendes Auto fuhr hinein. Später kollidierte noch ein weiterer Wagen mit den beiden anderen. Für den Rettungseinsatz musste die A 8 zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Für eine Frau, die in dem schleudernden Fahrzeug saß, kam jede Hilfe zu spät. Ein Mann und eine Frau, die ebenfalls in diesem Auto saßen, wurden schwer verletzt. In den beiden anderen Fahrzeugen wurden eine Frau und ein Mann mittelschwer verletzt. Ein Gutachter soll nun klären, warum der Unfallverursacher ins Schleudern geriet.(nema mit dpa)

