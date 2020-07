Stau-Hammer und Verkehrschaos drohen: Vollsperrung auf A8 angekündigt - Wichtige Verkehrsroute dicht

Pendler und Reisende aufgepasst!

von Marion Neumann schließen

Droht Autofahrern ein Verkehrschaos? Für einen Abschnitt der A8 bei Augsburg ist eine Vollsperrung angekündigt, die wohl mehrere Stunden andauern wird.

Auf einem Abschnitt der A8 kommt es zu einer Vollsperrung .

kommt es zu einer . Pendler und Reisende müssen den Raum Augsburg* weiträumig umfahren.

Es droht ein Verkehrschaos von großem Ausmaß.

Augsburg - Schlechte Nachrichten für Pendler und Reisende: Eine der wichtigsten Verkehrsrouten zwischen Bayern und Baden-Württemberg muss am kommenden Mittwoch (15. Juli) für mehrere Stunden lahmgelegt werden. Grund ist eine mögliche Bombenentschärfung.

Bei der gesperrten Strecke handelt es sich um einen Abschnitt der A8 (Stuttgart-München). Autofahrer sollten die Strecke im Raum Augsburg am Mittwochabend weiträumig umfahren. Wie die Augsburger Allgemeine (Artikel hinter Bezahlschranke) berichtet, könnte es in der Stadt und im Kreis Augsburg zu großen Staus und Verkehrschaos kommen.

A8 bei Augsburg: Vollsperrung angekündigt - Autobahn-Abschnitt für Stunden dicht

Nötig ist die Sperrung, da möglicherweise eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden muss. Das könnte einige Stunden dauern.

Laut Ankündigung der Stadt Augsburg wird die Vollsperrung der A8 am Mittwoch um 17.30 Uhr beginnen. Zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Dasing dürfen dann in beide Richtungen keine Autos mehr fahren, weil ein Stück der Straße in der Sperrzone für die Entschärfung liegt. Die Behörde hofft, dass bis 22.00 Uhr die Bombe entschärft ist. Die Bürger sollen danach über die behördliche Warn-App Nina auf ihrem Smartphone informiert werden.

A8 bei Augsburg: Vollsperrung wegen Bombenfund - Augsburger Anwohner müssen evakuiert werden

Gefunden worden ist die Weltkriegsbombe auf einem Acker am nördlichen Stadtrand von Augsburg. Wie groß die Bombe ist, ist noch nicht ganz klar. Sie liegt in einem Gewerbegebiet in zwei Meter Tiefe und muss nach der Einrichtung der Sperrzone vom Entschärfungskommando noch ausgegraben werden. Nach Schätzungen könnte die Bombe etwa 500 Kilo schwer sein. Der Radius der Sperrzone beträgt einen Kilometer - etwa 100 Menschen müssen für die Entschärfung ihre Wohnungen verlassen. (nema mit dpa)

Erst kürzlich kam es auf der A8 im Landkreis Augsburg zu einem schrecklichen Verkehrsunfall*. Eine Frau starb noch an der Unfallstelle - weitere Personen wurden schwer verletzt.

Schlagzeilen machte Augsburg schon einmal wegen einer Fliegerbombe in der Innenstadt. An Weihnachten kam es zu einer riesigen Evakuierung.

Alle News und Geschichten aus Augsburg lesen Sie immer aktuell und nur auf Merkur.de*. (*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.).