Rauchsäule über Augsburg: Feuer droht auf mehrere Gebäude überzugehen - Großeinsatz

Angrenzenden Wohnungen in Gefahr

von Marion Neumann schließen

Die Feuerwehr rückte in Augsburg wegen eines Brands aus. Erschwert wurde der Einsatz durch die Lage - das Feuer bedrohte mehrere Gebäude.

In Augsburg* rückte die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz an der Donauwörther Straße aus.

zu einem Einsatz an der Donauwörther Straße aus. Ein Transporter stand dort komplett in Flammen.

stand dort komplett in Flammen. Das Feuer drohte auf mehrere Gebäude überzugehen.

Augsburg - Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg rückten am Dienstag (19. Mai) zu einem Einsatz in der Donauwörther Straße aus. Ein Transporter stand dort in Flammen.

Erschwert wurde der Einsatz dadurch, dass sich das brennende Fahrzeug in einem Innenhof zwischen mehreren Gebäuden befand. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stand der Transporter in Vollbrand.

Augsburg: Transporter steht in Flammen - Feuer droht auf mehrere Gebäude überzugehen

Den Einsatzkräften gelang es jedoch, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Dass die Flammen auf die angrenzenden Gebäude übergingen, konnte verhindert werden. Die Gebäude wurden nicht beschädigt. In Mitleidenschaft gezogen wurden allerdings ein Auto sowie einige Mülltonnen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, kontrollierten die Einsatzkräfte anschließend die angrenzenden Wohnungen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Donauwörther Straße war während des Einsatzes, der rund 45 Minuten dauerte, gesperrt.

Fahrzeug brennt in Augsburg - Polizeimeldung im Original

Die Meldung der Berufsfeuerwehr Augsburg im Wortlaut:

„Am heutigen Dienstag wurde die Berufsfeuerwehr gegen 12:00 Uhr in die Donauwörther Straße alarmiert. Ein Transporter war in Brand geraten. Unglücklicherweise befand sich das Fahrzeug in einem Innenhof zwischen mehreren Gebäuden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug im Vollbrand, konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und somit eine Beschädigung oder Überspringen auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Lediglich ein Nahe parkender Pkw und einige Mülltonnen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Angrenzende Wohnungen wurden auf Verrauchung kontrolliert, Verletzte gab es keine. Die Donauwörther Straße war für die Einsatzdauer von ca. 45 Minuten stadteinwärts gesperrt.“

nema

