Polizeieinsatz in Augsburg eskaliert: Beamte schießen offenbar auf Netto-Ladendieb

Es kam zu einem Schusswaffengebrauch in Augsburg (Symbolbild).

Hintergründe noch unklar

von Marcel Görmann schließen

Am Freitagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in Augsburg. Am Königsplatz scheint mindestens ein Schuss gefallen zu sein.

Die Polizei bestätigt einen Schusswaffengebrauch bei einem Einsatz in Augsburg.

Nach unbestätigten Informationen ging es um einen aggressiven Ladendieb.

Der Verdächtige soll ein Feuer gelegt haben.

Augsburg - Noch ist vieles unklar. Sicher ist: Aktuell gibt es am Augsburger Königsplatz einen größeren Polizeieinsatz. Über Twitter teilt die Polizei mit, dass es nach einer Brandlegung zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen sei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

*** Aktuell Polizeieinsatz Königsplatz #Augsburg ** Nach Brandlegung kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Infos folgen. #polizei #PolizeieinsatzKönigsplatz #aux110 #KönigsplatzAugsburg pic.twitter.com/TZsqatskUn — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) June 19, 2020

Polizei-Einsatz in Augsburg eskaliert: Es ging ursprünglich offenbar um einen Netto-Ladendiebstahl

Die Augsburger Allgemeine will bereits mehr wissen: Demnach sei ein Polizeieinsatz gegen einen mutmaßlichen Ladendieb in einer Netto-Filiale eskaliert. Der angebliche Dieb sei vom Ladendetektiv gestellt worden. Daraufhin habe er sich verbarrikadiert und einen Brand gelegt. Der Verdächtige soll durch die Polizei angeschossen worden sein. Über seinen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt.

+++ Weitere Informationen folgen +++