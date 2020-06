Einsatz in Augsburg eskaliert: Polizei schießt auf Netto-Ladendieb (19)

Er hat ein Feuer gelegt

von Marcel Görmann schließen

Am Freitagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in Augsburg. In einer Netto-Filiale am zentralen Königsplatz scheint mindestens ein Schuss gefallen zu sein.

Die Polizei bestätigt einen Schusswaffengebrauch bei einem Einsatz in Augsburg.

Nach unbestätigten Informationen ging es um einen aggressiven Ladendieb.

Der Verdächtige soll ein Feuer gelegt haben.

Update 23.15 Uhr: Neue Hintergründe des Polizeieinsatzes wurde nun von einem Polizeisprecher preisgegeben. Dem Sprecher zufolge sei der Ladendieb, nachdem er ertappt worden ist, „aggressiv geworden“.

Der mit dem Messer bewaffnete Mann habe die hinzugerufenen Polizisten bedroht.

Diese hätten sich deswegen zurückgezogen, Verstärkung gerufen und den Mann vorübergehend in einem Raum des Supermarkts eingesperrt.

Die Ermittlungen zum bewaffneten Ladendiebstahl hat die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Die Untersuchung zum polizeilichen Schusswaffengebrauch wird, wie in solchen Fällen üblich, vom Bayerischen Landeskriminalamt geführt.

Am Freitagabend fielen auch in Ingolstadt Schüsse*. Ein Mann starb, nachdem es in einem Internetcafé zum Streit gekommen war.

Augsburg: Ladendieb angeschossen - Er befindet sich schwer verletzt in Klinik

Update 21.50 Uhr: Nun sind weitere Details des Einsatzes in Augsburg bekannt. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass ein 19-Jähriger nach einem Ladendiebstahl Feuer in einem Raum des Supermarktes legen wollte. Der junge Mann, der ein Messer dabei hatte, war zuvor bei einem Diebstahl erwischt und in einen Raum des Supermarktes gebracht worden. In der Zwischenzeit wurde die Polizei verständigt. Der junge Mann befand sich dort also in Gewahrsam, als er zündelte.

„Bei dieser Festnahme kam es dann zum Schusswaffengebrauch", sagte der Polizeisprecher. Nach dem Schuss kam der 19-Jährige schwer verletzt in ein Klinikum. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war am Königsplatz im Einsatz, der Öffentliche Nahverkehr wurde umgeleitet.

In Stuttgart ist es in der Nacht zum Sonntag (21. Juni 2020) ebenfalls zu heftigen Krawallen gekommen. Mehrere Kleingruppen lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Die Situation geriet außer Kontrolle.

Polizei-Einsatz in Augsburg eskaliert: Es ging ursprünglich offenbar um einen Netto-Ladendiebstahl

Augsburg - Noch ist vieles unklar. Sicher ist: Aktuell gibt es am Augsburger Königsplatz einen größeren Polizeieinsatz. Über Twitter teilt die Polizei mit, dass es nach einer Brandlegung zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen sei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

*** Aktuell Polizeieinsatz Königsplatz #Augsburg ** Nach Brandlegung kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Infos folgen. #polizei #PolizeieinsatzKönigsplatz #aux110 #KönigsplatzAugsburg pic.twitter.com/TZsqatskUn — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) June 19, 2020

Die Augsburger Allgemeine will bereits mehr wissen: Demnach sei ein Polizeieinsatz gegen einen mutmaßlichen Ladendieb in einer Netto-Filiale eskaliert. Der angebliche Dieb sei vom Ladendetektiv gestellt worden. Daraufhin habe er sich verbarrikadiert und einen Brand gelegt. Der Verdächtige soll durch die Polizei angeschossen worden sein. Über seinen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt.

