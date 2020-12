Mit 1,7 Promille: Busfahrer (65) baut Unfall und flüchtet - Zeugen rufen Polizei

Führerschein sichergestellt

Ein Busfahrer hat in Augsburg einen Unfall gebaut - mit 1,7 Promille. Wie viele Menschen bei dem Vorfall im Bus waren, muss noch ermittelt werden.

Augsburg - Der Fahrer eines Linienbusses hat in Augsburg* mit 1,7 Promille einen Unfall gebaut und ist geflüchtet. Zeugen hatten die Polizei* gerufen, weil der Bus auf dem Weg zur Endhaltestelle eine Mauer gestreift hatte. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte eine Streife kurze Zeit später am Dienstagabend den Bus angehalten. Zu diesem Zeitpunkt war der 65 Jahre alte Fahrer allein unterwegs. Wie viele Menschen bei dem Unfall in dem Bus waren, muss noch ermittelt werden. Gegen den Busfahrer läuft nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde sichergestellt. (dpa)

Augsburg: Linienbusfahrer baut betrunken Unfall - die Polizeimeldung im Wortlaut

„Haunstetten – Zu einem eher ungewöhnlichen Unfall wurde gestern (01.12.2020) gegen 18.10 Uhr die Polizei gerufen, nachdem mehrere Mitteilungen eingingen, dass ein Linienbus auf dem Weg zur Endhaltestelle Haunstetten West im Bereich der Inninger Straße eine Mauer gestreift habe. Der Busfahrer sei danach weitergefahren.

Der im Frontbereich beschädigte Bus konnte dann kurz darauf von einer Streife in Königsbrunn angehalten werden. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in dem Bus. Eine anschließende Überprüfung des 65-jährigen Berufskraftfahrers ergab eine Alkoholisierung von etwas mehr als 1,7 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines waren die Folge. Der Bus wurde im Anschluss von einem anderen Fahrer übernommen.



Der kooperative 65-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort (mit einem Gesamtschaden von über 2.000 Euro, davon überwiegend Eigenschaden) verantworten.“

