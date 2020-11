Augsburg: 28-Jähriger an Bushaltestelle wohl von Pärchen getötet - Mögliche Täter festgenommen

Ein junger Mann wurde an einer Bushaltestelle in Augsburg tödlich verletzt.

Polizei meldet Erfolg

Ein unbekanntes Pärchen soll am Freitagabend einen jungen Mann in Augsburg tödlich verletzt haben. Die Polizei konnte die Verdächtigen am Samstagmorgen in Gewahrsam nehmen.

Die Augsburger Polizei* fahndet nach einem Pärchen.

Die zwei Personen sollen im Streit einen 28-Jährigen getötet haben.

In den frühen Morgenstunden am Samstag konnten die Verdächtigen verhaftet werden (Update vom 28. November, 11.13 Uhr).

Update vom 28. November, 11.13 Uhr: Wie die Polizei Augsburg jetzt mitteilte wurde das verdächtige Pärchen am Samstagmorgen festgenommen. Bei den zwei Personen handelt es sich um eine 19-jährige deutsche Staatsbürgerin und um einen ebenfalls deutschen 27-Jährigen. Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht des Totschlags an dem 28-Jährigen. Am Sonntag wird ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg entscheiden, ob die beiden potenziellen Täter in Haft genommen werden. Weitere Angaben zum Tathergang und zur Tatwaffe wollte die Polizei nicht machen.

Mann (28) stirbt nach Angriff an Bushaltestelle in Augsburg

(Erstmeldung) Augsburg - In Folge einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist im Augsburger Stadtteil Pfersee am Freitagabend (27. November) ein Mann gestorben. Der 28-Jährige geriet wohl in einen Streit mit einem Pärchen an einer Bushaltestelle. Nach der Frau und dem Mann wird jetzt gefahndet.

Bushaltestelle in Augsburg: 28-Jähriger an Bushaltestelle wohl von Pärchen getötet - Mögliche Täter auf der Flucht

Es war gegen 18.30 Uhr, als das unbekannte Pärchen an die Bushaltestelle Uhlandstraße/Chemnitzer Straße kam. Dort hielten sich nach Angaben der Augsburger Allgemeinen bereits mehrere Personen auf, die sich wohl kannten. Wie es dann zwischen dem 28-Jährigen und dem Pärchen zum Streit kam, ist noch nicht genau geklärt. Möglicherweise wurde das spätere Opfer übergriffig. Das gab zumindest ein Zeuge an, der von der Polizei noch vor Ort befragt wurde.

In Folge des Streits wurde er jedoch schwer verletzt und das unbekannte Paar flüchtete. Die Verletzungen des Mannes waren aber so schwer, dass er trotz der Reanimationsversuche eines zügig eingetroffenen Notarztes noch vor Ort starb. Wie dem Mann die tödlichen Wunden zugefügt worden sind, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Polizei Augsburg fahndet nach einem Pärchen und hofft auf Zeugenaussagen

Für die Untersuchung des Tatorts wurde die Straße längere Zeit abgesperrt. Kurze Zeit nach dem Angriff drangen schwer bewaffnete Polizisten in eine Wohnung in einer Wohnanlage in der Nähe ein. Auch ein Team von Spurensicherern wurden bei der Durchsuchung der Wohnung eingesetzt. Zu einer Festnahme kam es aber wohl nicht.

Die Polizei Augsburg sucht jetzt nach den zwei unbekannten Personen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Frau soll ungefähr 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie hatte wohl lange blonde Haare und war dunkel gekleidet. Sie trug eine Daunenjacke, eine Jogginghose und eine schwarze Maske mit Totenkopfemblem. Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß gewesen sein, hatte schwarze, schulterlange Haare, trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern hat, kann sich bei der Augsburger Polizei unter (0821) 3 23 38 10 melden.

