Ratten-Problem in Schwaben? - Experte schätzt 250.000 Tiere in einem Landkreis

Schädlingsbekämpfung

Von Veronika Silberg schließen

Anwohner im Wittelsberger Land klagen über Ratten-Probleme. Doch ist der Befall ungewöhnlich hoch? Ein Experte vermutet 250.000 Tiere.

Friedberg - Nanu, was huscht da durch die dunkle Ecke? Sollte es eine spitze Nase haben, einen etwa 20 Zentimeter langen Schwanz hinter sich herziehen und durch eine Ecke des Landkreises Aichach-Friedberg tapsen, dann handelt es sich vermutlich um eine Ratte. Denn im betroffenen Gebiet, dem Wittelsberger Land in Schwaben, sollen nicht nur ein Exemplar, sondern gleich 250.000 der unbeliebten Nager unterwegs sein. Aber ist das überhaupt so viel wie es sich anhört?

Schon seit geraumer Zeit gehen Gemeinden überall im Raum Aichach-Friedberg gegen die kleinen Biester vor. Rattenbekämpfer sollen ihnen den Garaus machen. Besonders die Wanderratte ist gefürchtet. Sie lebt fast ausschließlich in Menschen-Nähe, beispielsweise in der Kanalisation, im Garten, Komposthaufen oder alten Gebäuden. Durch ihre Anpassungsfähigkeit ist sie schwer auszurotten. In Aichach-Friedberg haben viele Gemeinden Verträge mit externen Dienstleistern zur Schädlingsbekämpfung abgeschlossen.

Ratten im Landkreis Aichach-Friedberg: Experte schätzt auf 250.000 Tiere - „keine auffallende Häufigkeit“

Aber ist das Schädlingsproblem wirklich besorgniserregend? In Friedberg schätzt Sprecher Frank Büschel laut der Augsburger Allgemeinen die Ratten-Einsätze in diesem Jahr auf lediglich 60 Stück. „Das ist keine auffallende Häufigkeit gegenüber den Vorjahren“, sagt Büschel. „Gebietliche Schwerpunkte“ seien nicht zu erkennen. Auch Bürgermeister Dietrich Binder spricht eher von einem „kleineren, relativ normalen Problem“. Diese seien im Rahmen von Sanierungsarbeiten an einem Kanalsystem aufgetreten.

Tatsächlich gibt es in überall in Bayern Ratten, und das auch nicht viel weniger als in Aichach-Friedberg. Vor kurzem klagte erst ein Stadtteil in Augsburg über neue Befälle. (Siehe Video) Bernd Windl, Landesvorsitzender des Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verbands, schätzt laut der Augsburger Allgemeinen: Zwei Ratten pro Einwohner - im Wittelsbacher Land ergibt das über 250.000 Tiere. Insgesamt sei die „Ratten-Lage“ in Bayern allerdings „relativ ruhig“, betont Windl.

Warum wir dennoch wenig von Ratten-Plagen hören? - Die kleinen Nager gehören nach wie vor zu den Tabu-Themen, werden mit Schmutz und Unordnung verbunden. Befälle werden meist verdeckt gehalten. (vs)