Corona in Augsburg: Sieben-Tage-Inzidenz über 300 - Stadt bekommt Extra-Finanzhilfen vom Staat

In der Augsburger Innenstadt ist wenig los, seitdem der Teil-Lockdown in Kraft getreten ist.

Augsburg ist einer der großen Corona-Hotspots in Bayern. Deshalb ging die Stadt bereits vor dem 2. November in den Lockdown. Dennoch steigen die Infektionszahlen weiter an.

Trotz Lockdown steigen die Infektionszahlen in Augsburg* weiter an.

Jetzt hat der Freistaat den städtischen Unternehmen weitere Finanzhilfen zugesagt.

Das städtische Gesundheitsamt erhält zusätzliche Unterstüztung von der Bundeswehr.

Augsburg - In der schwäbischen Bezirkshauptstadt wütet das Coronavirus*. Schon seit Wochen sind die Infektionszahlen in Augsburg konstant hoch. Neben Rosenheim und den Landkreisen Berchtesgadener Land sowie Rottal-Inn, war die Fugger-Stadt einer der ersten Corona-Hotspots in Bayern. Das war auch der Grund, warum man hier schon vor dem 2. November in den Teil-Lockdown gegangen ist.

Coronavirus in Augsburg: Extra-Finanzhilfen für die Stadt

Bereits einen Tag nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Teil-Lockdown mit seinen strengen Regeln für den Freistaat vorgestellt hatte, wurde dieser in Augsburg am 30. Oktober umgesetzt. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) wollte nicht noch das Wochenende abwarten. Zu diesem Zeitpunkt lag die Sieben-Tage-Inzidenz* noch bei 223. Inzwischen ist sie noch einmal um mehr als 100 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Derzeit (Stand: 11. November) liegt der Wert bei 324,8. Die positiv getesteten Fälle stiegen um 109 an. Damit gab es 968 Neuinfektionen in den vergangen sieben Tagen.

Die #StadtAugsburg meldet 109 neue Covid-19-Fälle. In den vergangenen 7 Tagen wurden 968 #Coronavirus-Neuinfektionen in #Augsburg gemeldet. Das entspricht etwa 324,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Um den besonders betroffenen Corona*-Hotspots zu helfen, beschloss das Kabinett am Dienstag, die Finanzhilfen für die Landkreise Berchtesgadener Land und Rottal-Inn sowie für die Städte Augsburg* und Rosenheim um noch einmal 50 Millionen Euro zu erhöhen. Das Geld soll Firmen und Selbstständigen helfen, durch diese schwere Phase zu kommen. Dies sei ein wichtiges Zeichen, dass man die Regionen nicht mit ihren Problemen alleine lasse, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung in München. Die Finanzspritze erhalten Unternehmen aber nur, wenn sie bereits erfolgreich Lockdown-Hilfen vom Bund beantragt haben.

Coronavirus in Augsburg: Bundwehr unterstützt das Gesundheitsamt

Um die Mitarbeiter im städtischen Gesundheitsamt ein wenig zu entlasten, hilft seit Kurzem die Bundeswehr dort aus. 30 Soldaten wurden zur Unterstützung eingeteilt. Sie sollen unter anderem Infektionsketten nachverfolgen und Kontaktpersonen ausfindig machen. Auch 80 Mitarbeiter aus anderen städtischen Dienststellen wurden ins Gesundheitsamt versetzt, um der hohen Arbeitsbelastung Herr zu werden, schreibt die Stadt auf Twitter. Zusätzlich werden noch einmal zehn Polizisten* im städtischen Gesundheitsamt eingesetzt. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

