Rätselhafter Fall nahe Augsburg: Eltern finden Sohn (16) und Freund (15) tot

Schreckliche Entdeckung

Ein rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei im Landkreis Augsburg. Eltern haben ihren 16-jährigen Sohn und dessen Freund tot gefunden.

Nordendorf - Eine schreckliche Entdeckung mussten Eltern am Samstagmorgen in Schwaben machen: Gegen 7 Uhr haben die Eltern ihren 16-jährigen Sohn und dessen 15-jährigen Freund tot im Haus gefunden, heißt es im Bericht des Polizeipräsidium Schwaben Nord am Samstag. Demnach gebe es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Selbstmord.

Rätselhafter Fall nahe Augsburg: Jugendlicher übernachtet bei Freund - Eltern finden beide tot

Laut Polizeibericht übernachtete der 15-Jährige im Haus des Freundes in Nordendorf im Landkreis Augsburg. Am Morgen fanden die Eltern die leblosen Jugendlichen und riefen den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte konnte den zwei Teenagern allerdings nicht mehr helfen.

Tote Jugendliche bei Augsburg: Intensive Suche per Polizeihubschrauber

Nach Informationen der Augsburger Allgemeinen soll in den Morgenstunden eine intensive Suche mit Hilfe eines Polizeihubschraubers stattgefunden haben. Offenbar sei nicht geklärt gewesen, ob noch mehr Jugendliche beteiligt gewesen waren.

Kripo macht keine Angabe zu Todesumständen

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Umständen des Todes. Zur Frage, was die Jugendlichen getötet haben könnte, wollten die Ermittler zunächst keinerlei Angaben machen. „Weitere Auskünfte zum Sachverhalt können derzeit noch nicht gemacht werden“, heißt es im Polizeibericht.

Die Todesursache der Jugendlichen muss nun per Obduktion festgestellt werden.

