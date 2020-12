Kurz vor Weihnachten: Kuriose Diebstähle beschäftigen Bayerns Polizei - über 100 Christbäume verschwunden

In der Vorweihnachtszeit hat die Polizei in Bayern mit besonders dreisten Dieben zu kämpfen.

Ein Täter geht den Beamten ins Netz

von Franziska Konrad schließen

Kurz vor Weihnachten muss sich die Polizei in Bayern mit eher ungewöhnlichen Diebstählen herumschlagen. Ein Täter ging den Beamten bereits ins Netz.

Aichach/Windorf - Wenige Tage vor Heiligabend scheinen auch die Langfinger im Freistaat langsam aber sicher in den Weihnachtstress zu kommen. In mehreren Orten in Bayern beschäftigen die Polizei derzeit eher außergewöhnliche Diebstähle: Gleich mehrfach wurden in der Adventszeit Weihnachtsbäume gestohlen - zum Teil in enormen Mengen.

Weihnachten in Bayern: Diebe stehlen Christbäume - zum Teil in enormen Mengen

Zuletzt schlugen unbekannte Diebe im schwäbischen Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) zu. Am Mittwochmorgen stellte ein Christbaumverkäufer fest, dass insgesamt 15 Nadelbäume aus seinem umzäunten Verkaufsareal verschwunden waren. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt laut Polizei bei etwa 6000 Euro.

Deutlich dreister gingen Christbaumräuber im niederbayerischen Windorf (Landkreis Passau) vor. Dort bemerkte ein Mann kürzlich, dass von seinem Grundstück rund 100 Weihnachtsbäume gestohlen worden waren. Lediglich Schutt und Holzabfälle hatten die unbekannten Täter an der Stelle hinterlassen, wo einst die Nadelbäume standen. Weitere Spuren fanden die Beamten zunächst nicht.

Weihnachtsbäume in ganz Bayern geklaut: Ein Dieb geht der Polizei ins Netz

Auf einem Verkaufsareal für Christbäume im oberpfälzischen Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) konnte ein Langfinger ebenfalls nicht widerstehen. Dort stahl diese Woche ein Unbekannter ein Einnetzgerät für Tannenbäume - und verursachte so 250 Euro Sachschaden.

Ein anderer Weihnachtsbaumdieb ist der Polizei bereits ins Netz gegangen: Bereits Anfang des Monats überführten Beamten einen 69-Jährigen, der nahe des oberpfälzischen Bad Kötzting (Landkreis Cham) fünf Christbäume von einer Plantage gestohlen haben soll. Nachdem er ertappt worden war, brachte der Mann die fünf Nadelbäume zurück und entschuldigte sich.

