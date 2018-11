Unglaublicher Fund: 21 Giftfässer an Feldweg entsorgt

21 Fässer mit Giftstoffen haben Unbekannte am Wochenende an einem Feldweg im mittelfränkischen Aurachtal entsorgt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Aurachtal - Unbekannte haben in Mittelfranken 21 Fässer mit Giftstoffen an einem Feldweg entsorgt. Die 60-Liter-Fässer enthielten umweltschädliche Lösungsmittel und Lackreste, teilte die Polizei am Freitag mit.

Den Angaben zufolge hatten die Unbekannten die Fässer am vergangenen Wochenende an dem Feldweg in der Nähe des Aurachtaler Ortsteils Falkendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) verteilt, wo sie am Sonntagvormittag von Zeugen gefunden wurden. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

dpa