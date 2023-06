Aus dem Nichts: Gewitter in Bayern – DWD warnt vor „Starkregen und Sturmböen“

Von: Felix Herz

Eigentlich waren für Montag nur Sonne und Hitze vorhergesagt, nun ziehen aber über Westbayern Gewitterwolken auf. Der DWD warnt. (Symbolbild) © Alexander Rochau / IMAGO

Nichts mit Sonne satt am Montag – zumindest nicht lokal im Westen von Bayern. Denn dort ziehen am frühen Abend Gewitterwolken auf, der DWD warnt.

Update vom 26. Juni, 18 Uhr: Es gibt eine weitere Gewitter-Warnung für Bayern: Der DWD warnt nun auch für den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge vor „Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde“.

Erstmeldung vom 26. Juni:

Augsburg – Das ist mal ein flotter Wetterwechsel: Zunächst waren für Montag, 26. Juni, nur Sonne und Hitze angekündigt, höchstens im Alpenraum waren Gewitter als möglich vorhergesagt worden. Am frühen Abend warnt der Deutsche Wetterdienst aber nun plötzlich vor Gewittern – im Westen von Bayern.

Gewitter ziehen über Westbayern auf – DWD warnt vor „Starkregen und Sturmböen“

Kurz vor 18 Uhr zeigt die Warnkarte des DWD eine Gewitterwarnung für Westbayern. Eine schmale Schneise zieht sich von Ulm bis zum Landkreis Aichach-Friedberg, auch Augsburg ist von der DWD-Warnung betroffen.

Es gilt Stufe zwei, wörtlich schreiben die Meteorologen von „Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigem Hagel“. Aktuell gilt die DWD-Warnstufe zwei bis 19 Uhr.

Wetter-Umschwung in Bayern: Derzeit aber keine Warnung für München

Auch im Warnlagebericht schreibt der Deutsche Wetterdienst nun von Gewittern in Bayern. „Dabei räumlich eng begrenzt stürmische Böen oder Sturmböen und kleinkörniger Hagel, daneben auch Starkregen nicht ausgeschlossen. Größte Neigung in Schwaben, geringste in Unterfranken und Niederbayern“, heißt es. In der Nacht auf Dienstag, 27. Juni, seien „an den Alpen einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen und starken bis stürmischen Böen“ möglich.

Der Wetterumschwung betrifft derweil nicht nur den Westen Bayerns, auch in der Landeshauptstadt München zog es am Nachmittag ziemlich zu, vereinzelt fiel auch leichter Regen. Es gibt aber derzeit keine Warnung, wonach die Gewitter am Abend auch in die Landeshauptstadt ziehen werden. (fhz)

